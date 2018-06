Cómo desproteger pdf en Gnu/Linux

Los archivos pdf se han convertido en un formato muy popular y utilizado por todos los usuarios de Gnu/Linux, a pesar de que no es un formato muy libre como lo puede ser djvu o epub. Pero su uso ha sido tan popular que cada vez son más los archivos que nos encontramos con firmas digitales o con contraseñas que hacen que no podamos leer estos archivos o directamente restringir algunas de las funciones que podemos realizar con los archivos pdf, como imprimirlos o enviarlos.

A continuación os contamos varios métodos para saltarnos este tipo de restricciones o cómo desproteger el pdf de contraseñas y limitaciones sin por ello tener que ser hackers o pagar los servicios de crackers.

Aplicación web

Las aplicaciones web se han vuelto muy populares y muy accesibles para todos, gracias a las altas velocidades que nos permite la fibra óptica y la conexión adsl. Al igual que ocurre con otras tareas, podemos subir un archivo pdf con una contraseña y desproteger el pdf a través de una aplicación web que luego nos devolverá el archivo pdf totalmente libre y con las funcionalidades completas.

El problema de este método radica en los campos legales y no informáticos. Si vamos a desproteger un pdf con fines pocos legales, el dejar esta tarea a un servicio web no parece la mejor opción, sobre todo si tenemos en cuenta que existe la RGPD y la petición de datos de usuarios. Aún así, si nuestros archivos son nuestros y nos hemos olvidado la contraseña, aplicaciones como online2pdf parecen una buena opción.

Online2pdf sería el servicio más popular de todos y el mejor de todos ellos ya que no solo nos desprotege el archivo pdf sino que además nos permite convertir el archivo a cualquier otro formato. Un 2-1 útil para muchos usuarios novatos. No es el único, existen otros que os aparecerán si en cualquier buscador web escribís “desproteger pdf” pero online2pdf es uno de los mejores servicios.

Google Drive

Curiosamente el servicio de almacenamiento web de Google nos permite desproteger pdf’s, Google Drive permite hacer esto pero no como una novedad o función del servicio de Google sino como algo que ha surgido como resultado de otras funciones. Para desproteger un pdf en Google Drive, hemos de ir a “Nuevo” y subir el archivo pdf protegido a nuestro disco duro cloud de Google. Una vez que hemos subido el archivo, pulsamos con el botón derecho sobre el archivo y elegimos la opción “abrir con…” y en la lista que aparece seleccionamos la opción Documentos de Google.

Al seleccionar esta opción, Google convertirá el documento pdf en documento de Google Docs y podremos editarlo, imprimirlo o cambiar ciertas cosas sin tener que preocuparnos por si está o no protegido ya que utilizaremos una copia de ese documento y luego lo podremos exportar en formato pdf obteniendo un archivo igual pero sin protección. Como véis es una opción sencilla, rápida y gratuita, donde nadie más que nosotros sabemos que hacemos o qué operaciones hemos realizado.

Utilizar la impresora virtual de Gnu/Linux

Este método es el mejor método que existe en Gnu/linux para desproteger un archivo pdf. Al menos es uno de los métodos más antiguos que existe. Los métodos actuales de protección no son eficaces con las distribuciones Gnu/Linux pues los visores pdf de Linux si que permiten la impresión de estos archivos.

En este caso, para desproteger un pdf solo hemos de imprimir el archivo y en lugar de hacerlo en una impresora física, hemos de hacerlo a un archivo, es decir, utilizar la impresora virtual de nuestra distribución Gnu/Linux. Este nuevo archivo será pdf y lo podemos ubicar donde queramos. Pulsamos el botón imprimir y el visor nos creará un documento igual pero sin la protección. Una forma rápida, sencilla y totalmente adaptada al mundo Gnu/Linux, vamos que con otros sistemas operativos no se puede hacer lo mismo.

Qpdf

A continuación os vamos a hablar de dos aplicaciones exclusivas de Gnu/Linux que nos permitirá crackear y recuperar las contraseñas de los archivos pdf con el fin de desproteger pdf de manera sencilla. El primero de ellos se llama qpdf. Qpdf es una herramienta que se utiliza a través de la línea de comandos o terminal y que nos realiza un proceso similar a imprimir un archivo protegido, es decir, nos crea un archivo pdf totalmente desprotegido pero el archivo protegido sigue existiendo.

Para utilizar esta herramienta, primero hemos de instalarlo. Así abrimos una terminal y escribimos:

sudo apt-get install qpdf

Hemos de recordar que el comando apt-get ha de cambiarse según la distribución gnu/linux que utilicemos.

Una vez que esté instalado, para desproteger el pdf hemos de escribir lo siguiente:

qpdf --decrypt pdf-protegido.pdf pdf-desprotegido.pdf

El nombre “pdf-protegido” es el nombre del archivo que cambiará en función de los archivos que queramos desproteger o tengamos protegidos.

Pdfcrack

Por lo general todos los métodos anteriores hacen una copia del archivo pdf y a esta copia no se le aplica la protección. Esto ocurre porque es difícil por no decir imposible quitar la contraseña de protección. Pero esto no significa que no podamos informarnos de la contraseña y poder utilizarlo de manera sencilla. Esta función es la que realiza el programa pdfcrack, un programa que nos recupera la contraseña de cualquier archivo pdf para poder utilizarlo y así utilizar todas sus funciones.

Para poder utilizarlo, primero hemos de instalarlo, abrimos una terminal y escribimos lo siguiente:

sudo apt-get install pdfcrack

Al igual que con la herramienta qpdf, hemos de recordar que el comando apt-get ha de cambiarse según la distribución gnu/linux que utilicemos.

Ahora, para utilizarlo solo hemos de abrir la terminal y escribir lo siguiente:

pdfcrack -f filename.pdf -l savedstate.sav

Esto nos creará un archivo de texto que contendrá la contraseña del archivo que tenemos protegido. Una contraseña que luego podremos utilizar.

¿Y yo con cuál me quedo?

Llegados a estas alturas, seguramente que os preguntaréis qué yo qué opción utilizo o cuál recomiendo. Personalmente no soy muy de utilizar archivos pdf protegidos, ya que sino quiero que se propague la información, mejor no la comparto. Pero si tengo que utilizar una herramienta para desproteger pdf, la que suelo utilizar es la impresión de archivos de Gnu/Linux y en caso de no funcionar (ciertos pdf’s modernos han superado este método) me inclino por herramientas como qpdf.

En cualquier caso hemos de recordar que la utilización de estos métodos es responsabilidad vuestra y que recomendamos que se utilicen para fines legales o con archivos personales nunca para acciones ilegales. Puede que respetando esto, el mejor método sea online2pdf. Pero,¿vosotros qué método preferís para desproteger pdf?