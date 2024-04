Casi todos los navegadores web de la actualidad cuentan con una herramienta para descargar archivos. No todos, ya que, por ejemplo, hay televisores inteligentes cuyo navegador web sirve para poco más que ver páginas en su versión móvil, pero no descargar. Los más populares son los basados en Chromium, Firefox y Safari, pero descargar archivos grandes con un navegador no siempre es la mejor idea. Hay software que está diseñado para esto, pero muchas distribuciones Linux ya tienen instalado por defecto Wget.

Tal y como leemos en gnu.org, es un paquete de software libre que sirve para obtener archivos usando HTTP, HTTPS, FTP y FTPS, lo que son los protocolos de Internet más usados. Programas como JDownloader son eso y mucho más, pero si lo que queremos es sencillamente descargar archivos y no depender de un navegador, Wget puede ser la mejor opción.

Descargando con Wget desde el terminal

Los problemas con los navegadores pueden ser varios. Por poner algunos ejemplos, el consumo de recursos del programa y que no todos son capaces de recuperar descargas fallidas. Firefox sí permite pausar una descarga, cerrar el navegador, volver a abrirlo y recuperar la descarga, pero los de base Chromium no; te consultan antes de cerrar y te avisan de que se cancelará la descarga. Con Wget tenemos más control.

Lo más sencillo de Wget es cómo descarga los archivos: sólo hay que poner wget enlace-de-descarga para para que empiece a bajar un archivo. Y lo mejor, se pueden pausar las descargas y reiniciarlas, incluso aquellas que fallaron por algún motivo como puede ser que el terminal se colgó o reiniciamos el equipo sin darnos cuenta.

Aunque Wget puede hacer mucho más, yo recomendaría aprender sólo tres opciones, además de la descarga sencilla. La primera es cómo parar las descargas: con la combinación de teclas Ctrl + C (recordad que en el terminal no copia, sino que detiene los procesos activos). La segunda es a reiniciar las descargas, que tan sólo hay que poner la bandera -c antes del enlace. Esto lo que hará será comprobar si hay una descarga que coincida y la reiniciará.

La última opción es para indicarle dónde descargar el archivo, que es con la bandera -P. Por ejemplo, wget -P /home/Pablinux/Descargas https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-12.5.0-amd64-DVD-1.iso .

Un ejemplo práctico

Supongamos que queremos descargar la ISO más grande de BlackArch, que tiene un tamaño de unos 22GB. Claro, podemos hacerlo con el navegador, pero si la conexión es lenta podemos tirarnos la vida. Una opción es probar con Firefox, JDownloader o cualquier otro software que permita parar las descargas y recuperarlas, pero Wget también nos sirve. Si queremos descargarlo en una ruta diferente a nuestro directorio personal, usaremos este comando, suponiendo que queremos descargarlo en una carpeta ISOs que esté dentro de Documentos:

wget -P /home/pablinux/Documentos/ISOs https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/blackarch/iso/blackarch-linux-full-2023.04.01-x86_64.iso

Nota: si carpeta ISOs no existe, la creará. Ahora, si queremos parar la descarga por el motivo que sea, lo que tenemos que hacer es presionar Ctrl + C . Cuando queramos recuperar la descarga, lo que tenemos que hacer es volver a escribir el comando anterior, pero con la bandera -c:

wget -cP /home/pablinux/Documentos/ISOs https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/blackarch/iso/blackarch-linux-full-2023.04.01-x86_64.iso

Este comando comprobará si hay algo que coincida (-c) en la ruta indicada (-P) y descargará ahí BlackArch, uniendo los nuevos datos a los que ya había. También se puede hacer sin usar la bandera -P, en cuyo caso descargará el archivo en nuestra carpeta personal.

Por qué no usar programas especialmente diseñados para descargas

No estoy en contra de usar software con interfaz de usuario que está diseñado especialmente para algo, pero quizá si lo estoy si no aportan mucho. Wget ya está añadido por defecto en muchas distribuciones Linux, por lo que lo único que tenemos que hacer es aprender un par de banderas y empezar a usarlas. Puede que no parezca muy útil, pero seguro que alguien se acuerda de este artículo si su software habitual le falla mientras descarga un archivo de gran tamaño y no puede recuperarlo.