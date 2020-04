Cómo crear videos educativos. Algunas sugerencias

Continuando con nuestra serie de sugerencias sobre herramientas de código abierto que pueden ayudar durante la pandemia, vamos a dedicar este artículo y el siguiente a los programas y servicios web que resultarán útiles para la creación de videos educativos.

Qué es un video educativo

Los videos educativos son aquellos que se utilizan para hacer demostraciones,, transferir conocimientos, explicar conceptos o mostrar como hacer algo.

En este enlace de Youtube tenemos, por ejemplo, una demostración matemática.

Un video educativo puede usarse tanto como un sustituto temporaral a la asistencia a clase como una forma de enseñar a la gente a ahorrarse dinero haciendo tus propias reparaciones.

Tipos de videos educativos

En el próximo artículo vamos a desarrollar más a fondo algunas herramientas disponibles. En los párrafos que siguen cito algunos nombres con enlaces a su página web.

Algunos tipos de videos educativos son

Es posible que necesites alguna herramienta de converisón entre formatos como WinFF o el asistente de conversión de VLC.

Son videos de corta duración que se centran en una tarea concreta. Por ejemplo hacer un pájaro de Origami. Para este tipo de video suele bastar ocn la cámara del móvil, pero, ten en cuenta que cada vez que grabas un video en vertical, muere un gatito. Es posible que necesites alguna herramienta de converisón entre formatos como WinFF o el asistente de conversión de VLC. Tutoriales: En este tipo de videos lo que se explica es un procedimiento dividido en una serie de pasos. Por ejemplo una receta de cocina o la instalación de una distribución Linux. Este tipo de material requiere una preproducción mayor. Si se trata de demostrar el uso de un programa informático, lo mejor es utilizar una aplicación de captura de pantalla, siendo la mejor de ellas OBS-Studio.

En este tipo de videos lo que se explica es un procedimiento dividido en una serie de pasos. Por ejemplo una receta de cocina o la instalación de una distribución Linux. Este tipo de material requiere una preproducción mayor. Si se trata de demostrar el uso de un programa informático, lo mejor es utilizar una aplicación de captura de pantalla, siendo la mejor de ellas OBS-Studio. En caso de que se trata de un tutorial en el mundo real, necesitarás una caḿara con más posibilidades que la del teléfono y un programa de edición de video. Para mi gusto el más fácil de usar es Openshot. Videos de entrenamiento: Son videos pensados para que el expectador vaya ejecutando los pasos a medida que los va viendo. Por ejemplo los que enseñan ejercicios físicos. Su preproducción es bastante más compleja y requiere una cuidadosa edición. Posiblemente requiera grabar y procesar el audio en forma separada. Una buena herramienta para hacerlo es Audacity.

Lo que debes tener en cuenta es que no estás filmando la última entrega de The Fast and the Furious . No necesitas el equipamiento de una super productora de Hollywood. Solo necesitas una cámara con una resolución decente, una iluminación razonable y un equipo que soporte el renderizado y la captura de pantalla sin ralentizar el funcionamiento..

Gary Vaynerchuk, un exitoso video blogger especializado en vinos y management cuenta sus comienzos;

El 21 de febrero de 2006, en un canal de YouTube con cero seguidores, se lanzó el primer videoblog sobre vinos del mundo. Sin fanfarria, se inició con un tipo con un suéter azul -quizás era negro, la mala iluminación hacía difícil saberlo- que se sentaba frente a una pared beige lisa. En la mesa frente a él descansaban tres botellas de vino y un pequeño y oscuro cubo que parecía que alguna vez pudo ser una maceta. Su piel estaba amarillenta por la enfermiza luz fluorescente que apenas iluminaba su rostro, pero tenía una amplia y optimista sonrisa. Mirando directamente a la Flip cam, se anunció a su inexistente audiencia con una voz suave, seria pero amistosa: “Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Wine Library TV”

Aunque la cita se va un poco de tema, teniendo en cuenta que hablamos de videos educativos, sirve para demostrar mi punto. Gary lleva más de mil episodios de su blog y aunque mejoró su tecnología, lo importante sigue siendo el contenido.