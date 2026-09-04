Antes de empezar, lo reconozco: el titular se puede tomar como clickbait, pero no es mi intención engañar a nadie. Así que empezaré diciendo las cosas como son: no vale sólo para Steam Deck y Steam Machine, sino para dos aparatos que puedan instalar el cliente de Steam. Eso, y que lo de «Steam Portal» es una referencia al PlayStation Portal, una pantalla con mandos que permite jugar a los títulos de PS5 de manera remota, siempre y cuando se esté en la misma red.

Explicado esto, el resto del proceso no tiene mucho misterio, la verdad. Es bastante intuitivo, pero hay que saber que existe la posibilidad. Sobre los motivos para hacer esto hablaremos más adelante, y ya os adelanto que merece mucho, muchísimo la pena, si la red WiFi tiene buena señal.

Cómo se transmite de un Steam a otro Steam

Transmitir es, como hemos dicho, muy sencillo. Cuando dos equipos con el cliente de Steam instalado están en la misma red WiFi, la biblioteca de instalados se comparte. Si tenemos por ejemplo Horizon Forbidden en la Machine también lo veremos en la Deck, y viceversa. Podríamos intentar jugar desde la Deck hasta la Machine al Horizon Zero Dawn, pero no tendría mucho sentido por la resolución y el rendimiento, más que nada porque también se puede instalar y ejecutar en el equipo más potente. Pero es una posibilidad que el cliente de Steam no restringe.

La magia aquí la hace Steam Play, activado por defecto. Es muy diferente a Steam Link, otro programa que nos permite hacer algo similar también desde dispositivos móviles que no pueden instalar el cliente de Steam. Y lo que tenemos que hacer si el juego es de Steam es:

Proceso

Encendemos la Steam Machine, si no, no hay desde dónde transmitir. En la Steam Deck, vamos a la biblioteca. Buscamos el título al que queremos jugar. Veremos que en el botón que debería poner Jugar/Descargar, etc, hay un desplegable con la opción «Transmitir». Nota: Si estamos usando la Steam Machine u otro equipo con SteamOS, es probable que el nombre del host sea steamdeck, por lo que, para evitar confusiones, merece la pena ir a los Parámetros de Steam y cambiarlo a otro. Seleccionamos ese «Transmitir» y luego desde el equipo que queremos transmitir. Para que funcione la primera vez, nos pedirá que introduzcamos un PIN en el equipo que emite; si lo hemos hecho desde la Deck pidiendo la transmisión de la Machine, tendremos que ir a la Machine y poner ese PIN. Esto sólo es necesario para vincular dispositivos.

Y eso sería todo. Ya podemos jugar en la Steam Deck como ese «Steam Portal» del que hablábamos.

Por qué de la Steam Machine a la Steam Deck

Y quien dice Steam Machine dice cualquier ordenador más potente que la Steam Machine, o nada de esto tendría demasiado sentido. Lo que buscamos una de estas opciones:

Jugar a títulos que la Deck no puede mover bien.

Alargar la autonomía.

Las dos opciones tienen mucho sentido si tenemos esa Steam Machine que en el contexto de este artículo también significa otro equipo más potente. Por ejemplo, títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, Black Myth: Wukong u Horizon Forbidden West se pueden abrir en la Deck, pero el rendimiento deja mucho que desear. Si esto no fuera suficiente, también podemos toparnos con cierres inesperados. Por otra parte, títulos exigentes que sí puede mover, como Cyberpunk, agotarán la batería en unas dos horas.

Transmitir desde otro equipo más potente eliminará los problemas de rendimiento y autonomía. Lo segundo es bastante lógico: si el esfuerzo lo hace otro equipo, la Deck se usa como controlador y poco más. No miento cuando digo que he probado Horizon Forbidden West a 3TDP y, por lo menos al principio, no he notado ni problemas de rendimiento ni retrasos. Y cuando la Deck se usa de esta manera, es decir, en programas que no exigen potencia gráfica, la autonomía se dispara hasta cerca de 8 horas o incluso más.

Rendimiento

El rendimiento en mi vivienda es inmejorable. Yo rengo un router principal en una punta de mi casa y otro en mi habitación, que está a la otra punta, por lo que la cobertura es buena. Aún así, haciendo pruebas me he movido por casa y todo parece funcionar bastante bien.

Sí hay que tener claro tendremos menos problemas cuanto mejor sea la conexión, y que si nos alejamos mucho del router podemos ver tirones. No ha sido mi caso, pero no se puede descartar.

Y en otros programas o emuladores, ¿va bien la Steam Deck como «Portal»?

En programas de fuera de Steam nos podemos encontrar con problemas. Se supone que los juegos de GOG, EPIC, etc, deben funcionar igual de bien, pero los emuladores tienen sus propias reglas. Por ejemplo, RPCS3 no detecta el mando de la Deck de entrada. Si estamos lejos de la Machine y queremos lanzar el acceso directo que hemos creado para God of War III, en la Deck no veremos en segundo plano RPCS3 y no nos permitirá jugar.

En el caso del emulador para la PS3, a mí me funciona lanzar el juego desde la Deck, pero luego tengo que ir a la multitarea de la Machine, elegir RPCS3, entrar a la configuración de mandos y elegir el de la Steam Deck. Una vez elegido ya me puedo mover por mi casa y se controla perfectamente. Con otros programas y emuladores, el proceso puede se diferente.

Y así se puede usar la Steam Deck como «Portal» de la Machine u otro equipo más potente. Y os garantizo que merece mucho la pena.