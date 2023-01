Cómo cambiar el propietario de una carpeta en Linux

Como una persona cuyos dispositivos sólo pasan por sus manos (y cuidado con tocármelos), cosas como tener varios usuarios en un mismo ordenador o trabajar con las carpetas compartidas me suena a algo que sólo pasa en las películas. Pero no, también pasa en la vida real, e incluso puede pasar que nosotros mismos queramos hacer cambios como cambiar el propietario de una carpeta en Linux… aunque el propietario luego también vayamos a ser nosotros.

Puede ser por el motivo que sea, pero cambiar el propietario de una carpeta en Linux es una tarea que puede llegar a ser común y que se realiza para asegurar que solo las personas autorizadas tengan acceso a los archivos y carpetas en cuestión. A continuación, se explica el proceso detallado para cambiar el propietario de una carpeta en Linux.

Cambiar el propietario de la carpeta desde el terminal

Aunque a algunos les dé respeto el terminal, muchas cosas en Linux se hacen mejor con líneas de comandos. El proceso a seguir para cambiar el propietario de una carpeta en Linux quedaría así:

Abrimos un terminal. En muchas distribuciones, se consigue presionando Ctrl + Alt + T . Si presionamos esa combinación y no aparece, podemos buscarlo en el menú de aplicaciones. En el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es identificar el propietario actual de la carpeta. Algo que se puede hacer con el comando «ls -l nombre-de-la-carpeta» sin las comillas y sustituyendo «nombre-de-la-carpeta» por el nombre real de la carpeta, ruta incluida si fuera necesario. Por ejemplo, si la carpeta es mis-pruebas, el comando sería:

ls -s mis-pruebas

Este comando mostrará información detallada sobre la carpeta «mis-pruebas», incluyendo el propietario actual. Si no tiene dueño, el comando anterior mostrará «total 0».

A continuación, se usará el comando «chown» para cambiar el propietario de la carpeta. Es importante mencionar que solo los usuarios con permisos de administrador pueden utilizar el comando «chown» para cambiar el propietario de una carpeta . Si intentamos cambiar el propietario de una carpeta y vemos un mensaje de error, es probable que no tengamos los permisos necesarios. Sabiendo el propietario actual, y siendo usuario root, el comando para cambiar el propietario quedaría así, lógicamente usando el nombre del nuevo propietario y el de la carpeta en cuestión, en este ejemplo, mis-pruebas:

chown nuevo-propietario mis-pruebas

A continuación pasaríamos a comprobar que, efectivamente, el dueño de la carpeta ha cambiado, para lo que usaremos el mismo comando que en el paso 2. Si todo ha ido bien, el nombre del propietario será diferente al que vimos antes de iniciar el proceso.

Cambiar el propietario de varias carpetas a la vez

Cabe mencionar que el comando «chown» también se puede usar para cambiar el propietario de varias carpetas al mismo tiempo, o dicho de otro modo, se puede usar para hacer cambios de propietario en lote. Para hacerlo, simplemente hay especificar varios nombres de carpeta después del nuevo propietario. Por ejemplo:

chown nuevo-propietario mis-pruebas1 mis-pruebas2 mis-pruebas3 mis-pruebas4

Este comando cambiará el propietario de las carpetas «mis-pruebas1», «mis-pruebas2», «mis-pruebas3», «mis-pruebas4» del propietario original a nuevo-propietario.

Otra opción es utilizar una wildcard (*) para cambiar el propietario de todas las carpetas dentro de un directorio específico. Por ejemplo:

chown -R usuario2 /directorio/*

El comando anterior cambiará el propietario de todas las carpetas dentro del directorio «/directorio» del propietario original a «usuario2».

Usando gestores de archivos

«¿Y por qué no has empezado por aquí?», os preguntaréis algunos. Bueno, era una opción. Tanto monta, monta tanto. En parte, porque los comandos son más fiables que las herramientas gráficas, o suelen serlo, y en parte porque estas opciones con GUI son más fáciles de encontrar. Pero hay que saber que también se puede cambiar el propietario de una carpeta con gestores de archivos, como Nautilus o Dolphin. Hablo de estos dos ejemplos porque son de los más populares y los que usan GNOME y KDE, pero también se puede hacer en otros.

En Nautilus

Se hace clic derecho sobre la carpeta a la que queremos cambiarle el propietario:

Hacemos clic en Propiedades.

Hacemos clic en Permisos.

Por último, hacemos clic sobre el nombre del propietario (pone «Propietario» debajo de la flecha…) y elegimos el nuevo propietario. Nos pedirá la contraseña, y sólo tendremos que ponérsela.

En Dolphin

En Dolphin, el proceso es muy similar:

Hacemos clic derecho en la carpeta y elegimos la pestaña «Propiedades». En la nueva ventana que se abre, seleccionamos la pestaña «Permisos». A continuación, haga clic en «Permisos avanzados», y desde ahí podremos buscar al nuevo usuario y adjudicarle la posesión de la carpeta. Como en Nautilus, habrá que confirmar los cambios poniendo la contraseña de administrador.

Algo a tener en cuenta: si alguien está intentando probar lo descrito aquí con Nautilus, Dolphin u otro gestor que ofrezca esta posibilidad y no ve los diferentes usuarios, hay que saber una cosa, que por lógica que parezca nunca está de más dar información. Y es que los últimos pasos sólo serán posibles si hay más de un usuario registrado en el equipo. De lo contrario, como no hay nadie a quien cederle la carpeta, no saldrá nada.

Si alguien se empeña en seguir hasta el final, que puede ser para aprender el proceso por si hace falta en el futuro, antes empezar con los pasos para cambiar el dueño de la carpeta hay que crear un nuevo usuario, tal y como he hecho yo con el usuario «ubunlog». Para ello, basta con ir a los ajustes del sistema operativo, buscar usuarios y crear un nuevo usuario. Para que aparezcan las carpetas, es probable que el usuario tenga que iniciar sesión por lo menos una vez. Cuando se haya comprobado que todo funciona como lo expuesto aquí, se puede volver a los ajustes y eliminar el usuario, siempre y cuando ésta haya cerrado sesión.

En conclusión, cambiar el propietario de una carpeta en Linux es una tarea importante que puede ayudar a garantizar la seguridad y privacidad de los archivos y carpetas en cuestión. Utilizando los comandos «ls -l» y «chown», y siguiendo los pasos descritos anteriormente, puede realizar fácilmente el cambio de propietario de una carpeta en Linux.