Cómo cambiar el nombre del equipo en Linux desde el terminal

Cualquier usuario que haya instalado Linux en su ordenador habrá visto el paso en el que elegimos nuestro usuario, contraseña y nombre del equipo. Por defecto, muchas distribuciones Linux nombran el equipo como “NombreDeUsuario”-“Modelo-del-PC”, lo que puede traducirse en algo así como “pablinux-Aspire-One-MODELO”. Personalmente, nunca me ha gustado ese nombre y en este paso se lo cambio por otro. Si, por la razón que sea, queremos cambiar el nombre del equipo una vez instalado el sistema operativo, la mayoría de distribuciones Linux no tiene ninguna opción disponible en los ajustes.

Como casi siempre con casi todo en Linux, esto lo podemos hacer por medio del terminal. A diferencia de otros cambios como el del nombre de usuario, cambiar el nombre del equipo, lo que también se conoce como hostname, es algo sencillo y totalmente seguro. Solo habrá que realizar dos cambios repartidos en varios pasos que os explicamos a continuación.

Cambiar el nombre del equipo es totalmente seguro

Lo primero que haremos es abrir el terminal, algo que podemos hacer con el atajo Ctrl+Alt+T en muchas distribuciones Linux. Introducimos el siguiente comando, donde tendremos que cambiar “nuevonombre” por el nombre que queramos usar.:

sudo hostname nuevonombre

A continuación, escribimos lo siguiente e introducimos la contraseña de nuestro usuario:

sudo nano /etc/hosts

Lo anterior nos abrirá el editor de nuestros hosts. Ahí tenemos que cambiar el nombre de nuestro equipo y poner el nuevo. Nos podemos mover por el editor con las teclas de desplazamiento de nuestro PC. Una vez cambiado, presionamos Ctrl+O para guardar e Intro para confirmar los cambios. Por último, salimos con Ctrl+X.

En ningún momento del proceso veremos ningún cambio. Para verlo, lo mejor que podemos hacer reiniciar el terminal, momento en el que ya veremos el nombre de nuestro usuario, la arroba y el nuevo nombre del equipo. Yo solía usar el mismo nombre que el usuario, pero nunca me terminó de convencer. Ahora me he decantado por poner la versión del sistema operativo que estoy usando, en este caso K(ubuntu)1904. Importante mencionar que si ponemos el punto solo aceptará la primera parte, lo que en este ejemplo sería “19”.

¿Te ha sido útil este pequeño tutorial sobre cómo cambiar el nombre del equipo en Linux?