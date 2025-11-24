Hay un problema muy extendido en el que, al abrir una ROM en PCSX2, el juego aparece en un idioma no deseado. El «fallo», que no lo es, viene dado por cómo gestiona el emulador más popular de PS2 los títulos con varios idiomas: puede elegir uno que no esperamos porque la BIOS del emulador suele estar en inglés. En algunos casos inicia en francés, y en mi Batocera incluso en alemán.

Lo que vamos a hacer aquí es explicar cómo indicar al sistema el idioma que preferimos, como puede ser el español. El proceso indica cómo hacerlo en Batocera, el mejor Linux sólo para jugar, pero también vale en la aplicación suelta; lo único que hay que hacer es seguir el tutorial en un punto más avanzado.

Cómo poner los juegos de PCSX2 en español desde Batocera (y app suelta)

Primero nos situamos en el menú principal de Batocera, desde donde vemos los iconos de las consolas. Abajo debe aparecer F1.

Pulsamos F1 para entrar al explorador de archivos. A continuación, lo que tenemos que hacer es ir al apartado Aplicaciones y luego abrir pcsx2-config. Lo que hace en realidad es abrir la interfaz del emulador.

En este punto ya es válido también para la app suelta. Lo que hay que hacer es ir al apartado «Sistema» y dentro elegir «Ejecutar BIOS». Esto lanzará la BIOS del emulador, lo que es como si hubiéramos lanzado la PlayStation 2 sin disco. Lo que queda es moverse por la interfaz y poner el idioma en el que queramos usar. Lo malo de este paso es que la interfaz está en el idioma original. Si no sabemos nada de ese idioma, ponerlo en el nuestro será un poco más difícil. Con el idioma que nos gusta, cerramos la BIOS, el explorador de archivos y volvemos a la interfaz de Batocera.

Y eso sería todo. A partir de ahora, cuando usemos una ROM con varios idiomas, el nuestro incluido, el juego se abrirá en nuestro idioma.

En el mismo apartado se puede retocar la configuración general, algo que no suelo hacer por el sencillo motivo de que la PS2 salió en un momento en el que había muchas pantallas con relación de aspecto 4:3 y muchas ya en 16/9. En cualquier caso, sí merece la pena cambiar el idioma, o de lo contrario es posible que no nos enteremos de nada.