Hace unos días, KDE lanzó Plasma 5.20, la última y flamante nueva versión de su entorno gráfico. Por la red he leído comentarios de usuarios que ya lo tienen instalado en Manjaro, pero aún no me ha llegado a ninguna de mis instalaciones. Por lo que parece, ya está en los canales unstable y la testing branch, pero el aterrizaje aún no es oficial. La compañía esperará unos días para asegurarse de que todo funciona perfectamente antes de subirlo al canal estable, pero Manjaro también incluye una herramienta para evitar problemas si un software muestra un comportamiento errático.

Y es que uno de los comentarios que he leído es que Plasma 5.20 tiene un bug que al comentarista le molestaba, lo que le había hecho arrepentirse de haber actualizado. Pero a Manjaro no se le conoce como una de las mejores distribuciones Linux por nada, sino por lo bien que funciona y por las opciones que ofrece, como la posibilidad de bajar de versión su software (downgrade). A continuación te vamos a enseñar cómo hacerlo, aunque antes tenemos que lanzar una advertencia.

Así puedes bajar de versión el software de Manjaro

La advertencia aparece tanto en la Wiki sobre cómo bajar de versión los paquetes como en el terminal cuando intentamos hacerlo. Esa advertencia dice que los paquetes descargados de ALA (Arch Linux Archive) realiza cambios importantes en el sistema y que bajando de versión podríamos experimentar problemas inesperados. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, pero puede ser perfectamente válido si lo que queremos es bajar de versión a software como un navegador web.

Explicado lo anterior, el proceso es sencillo:

Instalamos la herramienta «downgrade» con el siguiente comando:

pamac install downgrade

Una vez instalada la herramienta, el comando sería «downgrade nombre_del_paquete», sin las comillas y cambiando «nombre_del_paquete» por el software en sí, pero esto sólo funcionará en versiones de prueba del sistema operativo. En versiones estables, el comando sería el siguiente:

sudo DOWNGRADE_FROM_ALA=1 downgrade nombre_del_paquete

Después de darle a intro, nos aparece un mensaje que nos explica justamente lo que ya hemos hecho, pero pronto aparecen todas las versiones que podemos usar, tal y como vemos en la captura de cabecera. Lo único que queda por hacer es introducir un número y aceptar. Si queremos abortar, tenemos que usar el atajo Ctrl+C.

Personalmente, creo que es una opción muy interesantes que, sumada a lo bien que funciona el sistema, los repositorios oficiales, Snap, Flatpak, AUR y todo lo demás demuestran que estamos ante una gran opción que ya estoy usando en dos equipos distintos y pronto ampliaré la familia.