¿Cómo arrancar desde USB en VirtualBox?

VirtualBox es una excelente herramienta que nos permite poder virtualizar sistemas operativos de los cuales cuenta con el soporte para GNU/Linux, Mac OS X, OS/2, Windows, Solaris, FreeBSD, MS-DOS y muchos otros.

Con esta popular herramienta nos ahorramos recursos, podemos conocer nuevos sistemas sin tener que comprometer nuestra información, probar aplicaciones de otros sistemas y sobre todo tener varios sistemas y poderlos utilizar sin desinstalar el que tenemos.

VirtualBox es sumamente conocido por las características que nos brinda, para su uso solemos utilizar imágenes ISO de los sistemas que vamos a correr sobre VirtualBox,

También nos permite poder utilizar los recursos con los que cuenta nuestro equipo.|

En este caso me ha ocurrido un problema y es que he tenido que iniciar un sistema que ya tengo en un USB por lo que al tratar de bootear este dispositivo en VirutalBox, de manera normal no es posible.

Lo lógico seria que colocara la USB en la lista de dispositivos en la configuración de la maquina Virtual, pero por sorpresa no fue así.

Para ello busqué en la red y encontré esta sencilla solución que comparto con ustedes.

Utilizar USB para arrancar un sistema en VirtualBox

Nos apoyaremos de una función que no esta a la vista y es que debemos utilizar parte del comando VBoxManage, para poder lograr esto.

Lo primero que debemos de hacer es identificar el punto de montaje de nuestro USB que tiene el sistema. Ahora si tienen abierto VirutalBox es necesario que lo cierren.

Para ello debemos abrir una terminal (ctrl + T )y ejecutar el siguiente comando:

sudo fdisk -l

En mi caso el punto de montaje de mi USB es /dev/sdc. Este puede variar según la cantidad de dispositivos de almacenamiento tengan conectados en el momento.

Ya identificado el punto de montaje, sobre la misma terminal, vamos a ejecutar el siguiente comando, es importante que se ejecute con privilegios:

sudo VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename usb.vmdk -rawdisk /dev/sdc1

Donde le estamos indicando que cree un nuevo disco virtual el que estará apuntado directamente a nuestro dispositivo USB.

Ahora no debemos retirar nuestro dispositivo USB hasta que finalicemos la tarea con la que la inicialmente estaba destinada.

El paso siguiente será abrir de nuevo VirtualBox y nos dirigiremos a los ajustes de la maquina virtual donde ocuparemos nuestro dispositivo.

Ahora nos dirigimos en la sección de Almacenamiento, damos en añadir una nueva unidad virtual y en vez de crear una nueva unidad, vamos a seleccionar una ya existente.

En este caso vamos a seleccionar la que acabos de crear con el comando anterior.

Hecho ahora vamos a guardar los ajustes de la maquina virtual y procedemos a iniciar el sistema para verificar que efectivamente apunte a nuestro USB la unidad virtual.

Por último, ya solo queda de ti definir el tiempo de uso, al concluir con ello, nos volvemos a dirigir a los ajustes de la maquina virtual y procedemos a eliminar la unidad de la lista de dispositivos.

Utilizando Plop Boot Manager

Esta es otra opción que encontré en la red, desde mi punto de vista algo mas sencillo si piensas que el método anterior es complicado.

Entre las opciones que nos ofrece encontramos:

Poder ejecutar un arranque de USB sin soporte de BIOS.

Tenemos la posibilidad de ocultar particiones.

Podemos definir hasta 16 particiones.

Conteo de arranque.

Esta pequeña herramienta nos permite pode realizar el booteo de la USB de la siguiente manera.

Primero debemos descargar esta herramienta que viene una imagen de disco, el enlace es este.

Hecha la descarga procedemos a montar la ISO como cualquier otra desde los ajustes de VirtualBox.

Hecho esto guardamos los ajustes y procedemos a correr la máquina virtual.

Se nos mostrara la siguiente pantalla.

Y ahora podremos seleccionar el poder iniciar desde la USB.

Si te a sido de utilidad este método no dudes en compartirlo en tus redes y si conoces algún otro método para este caso no dudes en compartirlo con nosotros en los comentarios.