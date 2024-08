Steam es la plataforma de videojuegos preferida por la mayoría, con permiso de la propuesta de Microsoft. 100% seguro que es la que preferimos los usuarios de Linux para quedarnos en Linux. Lo normal es instalar el cliente y bajar juegos y aplicaciones desde él, pero también se pueden añadir apps y títulos de fuera por si queremos lanzarlos en su modo Big Picture o tirar de Proton. El problema es que no quedará bonito, o no de entrada.

La imagen anterior no es lo normal cuando añadimos una aplicación que no es de Steam. En ella se muestra una aplicación, Nested Desktop, con la que podemos acceder al escritorio desde el modo juego, Big Picture si no estamos en la Steam Deck. Para conseguir ese efecto hay que hacerlo manualmente, y aquí vamos a explicar la manera más sencilla de hacerlo.

Personalizar aplicaciones y juegos de fuera de Steam

El modo Big Picture/juego es una gozada, pero no cuenta con tantas opciones como el cliente en su ventana. Poner una imagen y un banner, y también un logo si así lo deseamos, se consigue en esa ventana, y los pasos a seguir, válidos para la Steam Deck, quedarían así:

Abrimos el cliente de Steam. Hacemos clic en «Biblioteca», luego en el juego al que queramos ponerle una imagen y luego seleccionamos el mismo juego a la derecha. Es importante que lo hagamos así, pues será en este punto en donde aparecerá la opción de añadirle una imagen.

Hacemos clic en la rueda dentada y luego en «Propiedades».

En la siguiente ventana, hacemos clic sobre el cuadrado y elegimos la imagen, lo que sería la carátula del juego.

Volvemos atrás y ahora vamos a elegir el banner y el logo, si así lo deseamos. Para ambos elementos hay que hacer clic derecho sobre el banner, que por defecto estará vacío. NOTA: el texto será diferente, ya que yo en el ejemplo ya tengo imágenes puestas.

Y eso sería todo.

Como recomendación, merece la pena buscar las imágenes en steamgriddb.com, una web en donde encontraremos varias opciones para cada juego o app y además ya en su tamaño.

Imagen, banner y logo: qué son

Hay hasta tres imágenes a elegir y usar:

Imagen : es la carátula. Se ve en la biblioteca y es rectangular.

: es la carátula. Se ve en la biblioteca y es rectangular. Fondo o banner : es la imagen que aparece de fondo, y es rectangular apaisada.

: es la imagen que aparece de fondo, y es rectangular apaisada. Logo: el logotipo es otra imagen, pero por defecto no se usa. En el logo suele usarse el texto, en el ejemplo anterior «Nested Desktop». Si no queremos el texto, podemos añadir una imagen, pero a mí no me gusta.

Y así es como podemos personalizar las imágenes de las aplicaciones y juegos que no son de Steam. Hay otras herramientas que lo hacen, como el complemento SteamGridDB, pero yo no recomiendo usar estas cosas para tareas que se pueden hacer manualmente sin muchas complicaciones; nunca se sabe cuando algo puede salir mal.