¿Cómo afectará a Internet el Artículo 13 aprobado por el Europarlamento?

Ayer ya se confirmó que los europarlamentarios habían votado sí al nuevo Artículo 13 y 11 (ahora llamados 15 y 17) que tan controvertido es. Esta nueva ley afectará mucho a la libertad en Internet, y es una verdadera pena que sean tan inconscientes de haber votado positivamente a este artículo. Pero da aún más pena ver que los que han votado en contra, la mayoría de ellos, no han votado en contra porque piensen así, sino por cazar votos, ya que entre sus simpatizantes predomina este pensamiento y los actuales partídos políticos actúan más como empresas que como partidos.

Suelen escorarse hacia un lado u otro en función de la popularidad de lo que hacen y si van a conseguir votos o no. Igual que hace una compañía con su departamento de marketing. Hacen un análisis del mercado y según el dinero (cambia dinero por votos y lo tendrás) que vayan a ganar, hacen una u otra cosa. Pero para ello, primero hay que crear una necesidad en dicha gente, como bien explotaba Steve Jobs en Apple. Y para crear la necesidad en la gente en lo referente a política tenemos los medios de “comunicación” que dividen a la población, infoxican o manipulan en muchos casos.

Creo personalmente que ha sido tal la campaña en contra de estas reformas que muchos usuarios han creído que esto podía ser incluso peor de lo que ha sido. Por tanto, alarmas fuera, Internet seguirá funcionando como hasta ahora. Y para el usuario de los servicios no habrá casi ninguna diferencia. Y los creadores, simplemente tendrán que atajar una serie de nuevas medidas para sus contenidos. Con esto no quiero decir que esté feliz con las reformas, pero que a veces nos dicen que todo va a ser una catástrofe mundial y no es así. Como la gripe A, por poner un ejemplo, que iba a ser una pandémia mundial, que morirían millones de personas, comparándolo con la peste negra, etc. ¿Y? ¿Qué ocurrió? Pues eso…

Pues bien, dicho esto, ahora vamos a lo puramente práctico, es decir, en qué nos va a afectar esta nueva ley de Copyright al día a día en Internet, que resumiendo mucho es llevar el sistema de filtrado o derechos tan estricto que tiene Youtube a todo Internet:

Todas las plataformas , y eso incluye sitios como Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Wikipedia y otros sitios Wiki, Github, etc., tengan que implementar fuertes y restrictivos filtros para garantizar que el contenido que se publica no vulnere derechos de autor y en caso de hacerlo, eliminar inmediatamente el contenido. Esto puede parecer muy light, pero la ley es tan ambigüa que se podría usar para retirar mucho contenido… Por ejemplo, Google se ha posicionado en contra a pesar de lo restrictivo que ya es Youtube, que recordemos que obligó a retirar un vídeo de una interpretación de una canción de Bach cuando es un autor que murió en 1750 y se supone que los derechos de autor ya no valen cuando el autor lleva al menos 70 años fallecido… O el propio Google ponía de ejemplo el vídeo de la canción “Despasito” de Fonsi, que la tendrían que retirar de Youtube con esta nueva norma, y como esa cansión muchas otras. ¿Por qué? Pues aquí es donde viene lo ambigüo, y aunque tienen derechos para distribuir dicho contenido por una serie de acuerdos con los autores y demás, algunos de los derechos de ese contenido son desconocidos y no podrían establecerlos. Por eso muchos de los vídeos de la actual plataforma de streaming podrían ser retirados.

Para que lo anterior se pueda cumplir, significa que se tendrá que monitorizar de forma constante y masiva

Los autores ahora lo tienen mucho más complicado

La libertad de expresión, la privacidad, algunas iniciativas empresariales y la creación de startups

Esto hará aún más poderosos y grandes a los ya grandes…

Cosas positivas de las leyes, porque también las hay, aunque no creo que compensen las malas…

Todos los países miembros de la UE tendrán 2 años

Ahora ciertos servicios deben ser más transparentes

Se protegerán mejor los derechos de autor o copyright

para aquellos autores que sean pro de este tipo de derechos de propiedad intelectual. Las presiones de retirar los servicios de Europa de Google y otros gigantes han hecho que las leyes cedan en algunos aspectos, como por ejemplo: En principio, estas leyes prohibían incluso compartir fragmentos de código, vídeo, música, etc. sugetos a derechos. Es decir, cosas tan inocentes como compartir un Meme con la imagen de una película quedaría prohibido. No obstante, en la ley final esto no es así, y se podrá subir a la red obras protegidas con objeto de citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar. Por lo que los memes, GIFs, etc., serguirán disponibles. Compartir fragmentos de artículos y fotos tampoco queda prohibido con estas rectificaciones de última hora. Google News podrá seguir compartiendo artículos de noticas e imágenes sin problema en Europa. Y al igual que ellos, otras plataformas. Servicios como Spotify son totalmente legales y podrán seguir operando con normalidad, ya que pagan derechos de autor a los autores.

de Google y otros gigantes han hecho que las leyes cedan en algunos aspectos, como por ejemplo:

Por todo esto, dale las gracias al alemán Voss, el ideólogo de estas reformas… y por supuesto a los partidos que han votado a favor, que los podéis ver en listados por países en la red. En España, PP, PSOE, Ciudadanos, PDECAT, PNV y parte de IU han votado a favor de aprobar estas terribles leyes. Podemos, ERC, ICV y EQUO han votado en contra.