KDE Linux es el sistema operativo en el que el proyecto KDE está trabajando en la actualidad. Ahora mismo ya se puede probar en máquinas virtuales, y podemos echarle un vistazo para ver como funciona y todo lo nuevo que van añadiendo. Pero aún no está ni cerca de ser estable, y podemos encontrarnos con problemas. Por ejemplo, Discover puede quedarse comprobando las actualizaciones y no finalizar el proceso, por lo que es imposible actualizar el sistema o los programas. Bueno, imposible no.
En Linux se usa mucho el terminal. No es necesario para la mayoría de tareas, pero sí suele venir bien para solucionar algunos problemas. Cuando el centro de software de KDE no funciona, en Kubuntu se puede tirar de sudo apt update, y en Fedora hacerlo con DNF, pero los sistemas inmutables son diferentes. En algunos, sudo ni siquiera está disponible por defecto, pero en KDE Linux sí lo está y se puede actualizar el sistema con él.
Actualizar KDE Linux desde Terminal
El proceso es sencillo, pero hay que saber qué comando usar. Como comentábamos, no se puede usar ni APT, ni DNF ni siquiera el Pacman de Arch, sistema en el que se basa KDE Linux. Hay que usar otro comando:
sudo systemd-sysupdate update
Si no hemos usado sudo nunca antes, nos avisará de los peligros. Los usuarios de Linux ya sabemos qué puede pasar (básicamente podemos cargarnos hasta la raíz del sistema con el comando adecuado). Pero en casos como los de actualizar, los peligros no suelen ser muy grandes.
Cuando finalice el proceso de actualización, podemos reiniciar manualmente o con:
systemctl reboot
Al reiniciar, el sistema operativo estará actualizado.
¿Y los programas?
KDE Linux, como la gran mayoría de distribuciones inmutables, obtiene la mayoría de su software de Flathub, de donde se descargan paquetes flatpak. Si Discover no respondía, es posible que con el comando anterior y reiniciando se haya arreglado todo. Pero en caso contrario se puede ir al terminal y usar flatpak update, como siempre. Así se actualizarán los programas.
Y esto sería todo. Se espera que cuando el sistema sea más estable todo esto funcionará mejor. Y si no lo hace, el terminal siempre puede ayudar.