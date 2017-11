Cómo actualizar Fedora 26 a Fedora 27

Después de la liberación oficial de la nueva versión de Fedora 27, iniciamos con las actualizaciones de la versión anterior. Como deben saber es sumamente recomendable siempre estar actualizados en todo momento, es por ello que les tengo aquí una pequeña guía de como actualizar nuestro sistema.

Para aquellos usuarios que quieran actualizar su sistema a la nueva versión, tenemos la facilidad de poder hacerlo sin la necesidad de tener que reinstalar el sistema y tener que comprometer nuestros archivos.

La manera más sencilla de hacer este proceso es desde el gestor de paquetes de Gnome. Solo debemos de ver en nuestra área de notificaciones para ejecutar la actualización o podemos hacerlo desde “Software de GNOME” en la pestaña “Actualizaciones de software” o haz clic en el botón “Actualizar” y deberías ver la nueva versión de Fedora ahí.

¿Pero para quienes no tenemos a Gnome?

Actualizar Fedora desde la terminal

Si eres de quienes no usan Gnome en Fedora, lo anterior no te servirá de nada, aquí es donde tenemos que hacer uso de la terminal para poder actualizar nuestro sistema. Aquí en este proceso es sumamente necesario deshabilitar los repositorios no oficiales, tales como los de google, dropbox,rpmfusion, virtualbox etc.

Para ello debemos ir a nuestro archivo que los almacena y editarlo, esto lo hacemos con:

sudo ls /etc/yum.repos.d/

Aquí identificaremos aquellos que sean fuera de:

fedora.repo fedora-updates.repo fedora-updates-testing.repo

Tendremos que editar cada uno de ellos y agregar la opción de:

enabled=0

Por ejemplo en el repositorio de Google:

sudo gedit /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo

[google-chrome] name=google-chrome baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64 enabled=0 gpgcheck=0

Lo primero será abrir una terminal y comenzar por actualizar los paquetes y repositorios.

sudo dnf upgrade --refresh

Aquí sobre ello nos tardaremos alrededor de 30 a 50 min según tu conexión a internet, puede que demore un poco más.

Ahora instalaremos una herramienta que nos permitirá actualizar nuestro Fedora

sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade

Finalmente con los siguientes comandos indicamos que se realice la instalación de los paquetes nuevos con:

sudo dnf system-upgrade download --releasever=27

Al finalizar, es sumamente necesario reiniciar nuestro equipo para que los cambios surtan efecto.

sudo dnf system-upgrade reboot

Resolviendo los problemas posteriores a la actualización

Hay ocaciones en los que surgen problemas después de hacer la actualización de esta manera, para poderlos resolver solo tenemos que seguir estos pasos. No debería ser necesario en la gran mayoría de las actualizaciones.

Reconstruir la base de datos RPM

Si se nos muestran advertencias cuando trabajamos con herramientas RPM / DNF, es posible que la base de datos se haya corrompido por algún motivo. Es posible reconstruirlo y ver si resuelve sus problemas. Siempre retrocede /var/lib/rpm/primero. Para reconstruir la base de datos, ejecute:

sudo rpm --rebuilddb

Uso de distro-sync para resolver problemas de dependencia

La herramienta de actualización del sistema usa el método de distro sincronización de forma predeterminada. Si su sistema se mantuvo parcialmente sin actualizar o si notamos algunos problemas de dependencia del paquete, puede intentar solucionarlo ejecutando otra distro-sync manualmente. Esto intenta hacer que sus paquetes instalados tengan exactamente la misma versión que en los repositorios actualmente habilitados, incluso si eso significaba la degradación de algunos paquetes:

sudo dnf distro-sync

Una variante más sólida también permite eliminar paquetes cuyas dependencias de paquetes no pueden ser satisfechas. Siempre revise cuidadosamente qué paquetes se eliminarán antes de confirmar esto:

sudo dnf distro-sync --allowerasing

Reetiquetar archivos con la última política de SELinux

Si surgen advertencias de que algunas acciones no fueron permitidas debido a la política actual de SELinux, podría ser un caso de tener algunos archivos etiqueta incorrectamente con permisos de SELinux. Esto podría suceder en el caso de algún error o si tenía SELinux deshabilitado en algún momento del pasado. Puede volver a etiquetar todo el sistema ejecutando:

sudo touch /.autorelabel

Reiniciando el siguiente arranque llevará mucho tiempo ya que revisará y reparará todas las etiquetas de SELinux en todos sus archivos.