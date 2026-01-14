El proyecto Mint, con Clem Lefebvre a la cabeza, ya ha hecho oficial el lanzamiento de Linux Mint 22.3. Nosotros nos adelantamos un poco en nuestra publicación, pero no mentimos: las imágenes ISO estaban disponibles desde días antes, y así lo explicamos en nuestro artículo del pasado lunes. El lanzamiento de Zena se hizo oficial ya en martes, y al mismo tiempo publicaron la guía que explica cómo actualizar a Linux Mint 22.3 desde 22.0, 22.1 y 22.2.

Nosotros vamos a seguir con la tradición y vamos a publicar un artículo propio, porque sabemos que Linux Mint es una distribución muy popular, pero sobre la que hay un poquito menos de información. Así que, sin más dilación, vamos con la guía, en la que incluiremos capturas para todo el proceso.

Actualizar a Linux Mint 22.3 desde 22.0, 22.1 y 22.2

Antes de hacer nada, tanto Clem como nosotros recomendamos hacer una copia de seguridad de todo lo importante. Si son sólo documentos, merece la pena copiarlos en otro disco duro. Si se requiere algo más profundo, la recomendación es usar Timeshift, herramienta que ahora es parte de las XApp de Mint y sobre la que tenemos un artículo relacionado. Con la copia ya creada, hay que actualizar todo lo posible del sistema operativo. Merece la pena lanzar la herramienta de actualizaciones y aplicar todo lo que haya pendiente. Hacemos clic en «Recargar» si no aparece nada, y finalmente en «Instalar las actualizaciones».

NOTA: si hay applets, deskpets, extensiones, temas, etc, que no se gestionan desde aquí, hay que actualizarlos manualmente.

Una vez instaladas las actualizaciones, si nos lo pide, reiniciamos el sistema operativo. Ahora ya estamos preparados para actualizar el sistema operativo. Iniciar la actualización a Linux Mint 22.3 es más fácil que en ediciones anteriores (no hay que instalar un paquete a propósito): Volvemos a abrir el Gestor de Actualizaciones. Pulsamos el botón de «Recargar». Hacemos clic en Editar/Actualizara «Linux Mint 22.3 Zena».

Nos mostrará la ventana de introducción, en la que sólo tenemos que hacer clic en «Siguiente».

En la siguiente ventana podremos consultar las notas de la versión. Para continuar, «Siguiente». Y lo mismo en la de características nuevas (me ahorro las capturas que no aportan demasiado con respecto a la anterior). Llegamos a la ventana de requisitos. Aquí nos explica básicamente que actualizar trae cosas buenas, pero que pueden pasar cosas menos buenas. Para continuar, marcamos la casilla de verificación, luego hacemos clic en «Aplicar» e introducimos nuestra contraseña de usuario.

Esperamos mientras se realiza el proceso. Si pregunta si mantener la configuración o reemplazarla, elegimos reemplazarla.

Al finalizar nos aparecerá una ventana que nos invita a reiniciar. Cerramos la ventana y reiniciamos.

Al entrar ya estarnos en Linux Mint 22.3. Si todo ha salido bien, no será necesario recuperar nada de la copia de seguridad del primer paso.

Actualizar desde versiones anteriores

Las actualizaciones directas desde Linux Mint anteriores a 22.0 no están soportadas. La manera correcta de hacerlo es seguir los pasos indicados en este artículo, que son muy parecidos, e ir saltando a las versiones que ofrece el gestor de actualizaciones. Por ejemplo, 20.x debería ofrecer como actualización 21.x, y antes de subir a Zena habría que pasar por lo que haya disponible.

Una explicación y una recomendación: actualizar Linux Mint no es como actualizar Ubuntu o Fedora, entre otras opciones. Cuando se pasa de un Ubuntu «provisional» a otro, los cambios sí pueden causar más problemas. Sin embargo, las actualizaciones de una versión LTS a otra se activan meses después del lanzamiento de la última. Es un margen de cortesía que garantiza la estabilidad de las versiones LTS. Linux Mint siempre usa esa base LTS, y las actualizaciones no suelen provocar problemas.

Explicado lo anterior, mi recomendación es que no se salten actualizaciones de Linux Mint; que se actualice a la nueva versión cada seis meses aproximadamente. De lo contrario habrá que ir dando saltos de versiones hasta la más reciente.

Linux Mint 22.3 ha llegado este enero con muchas novedades, entre las que destacan las del escritorio Cinnamon 6.6.