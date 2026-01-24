Cuando escucho música, yo suelo hacerlo en un servicio de música en streaming o incluso en YouTube Music (con algunos trucos). Pero unas pocas veces reproduzco archivos de música local. Por ejemplo, Megadeth sacó ayer lo que será su último disco (o eso aseguran), y yo lo conseguí por Internet un par de días antes. Pude haberlo añadido a mi biblioteca musical y disfrutarlo de muchas maneras, pero lo hice con MPV. El problema es que la reproducción de playlists en bucle no tiene un interruptor, ni tampoco un atajo de teclado para activarlo.

Lo que sí es posible por defecto es poner en bucle un archivo, sea de vídeo o audio. Se consigue con Shift+L, y si se pulsa una vez se activará (inf = infinito) o desactivará, pero sólo la canción que está reproduciéndose. ¿Y si quiero que el bucle sea en el disco completo? Pues vas a tener que buscarte la vida… o hacer lo que vamos a explicar hoy aquí.

Bucle de listas en MPV

El problema, según algunas fuentes, está en cómo añade MPV los archivos. Algunos aseguran que arrastrar una carpeta o todo su contenido a una ventana, o con el comando «mpv ruta-a-carpeta», lo que hace es reproducir todo, pero sin crear una playlist real. Yo no creo que sea ese el problema, porque sí aparecen los botones de adelantar y retrasar por la lista. Es más bien que la interfaz no incluye una opción para conseguir lo que queremos.

El secreto está en usar la bandera –loop-playlist=inf. Esto se puede conseguir de varias maneras:

Con el comando del programa + bandera + ruta al archivo. Por ejemplo:

mpv --loop-playlist=inf '/home/pablinux/Música/Megadeth/Megadeth'

Añadiendo un archivo de configuración. Es posible ir a ~/.config/mpv/ y crear el archivo mpv.conf con la bandera dentro. Esto hará que siempre que haya una lista de reproducción se reproduzca en bucle. Es una opción, pero no mi favorita.

Añadiendo un alias. Aquí explicamos cómo crearlos permanentes, pero básicamente es editar el archivo de la carpeta personal .bashrc, .zshrc o lo que use vuestro sistema y añadir algo como:

alias mpvb='mpv --loop-playlist=inf'

De esta manera, cuando se escriba mpvb (la b es para «bucle», pero se puede elegir lo que uno quiera) ya estaremos indicando que lo siguiente, que será la ruta a la carpeta, debe reproducirse en bucle infinito. Si tenemos archivos de imagen, como podría ser cover.jpg, y no queremos incluirlos, la manera correcta sería elegir un archivo y añadir la bandera –autocreate-playlist=same.

Hay que tener en cuenta que esto desactiva la reproducción de un archivo en bucle durante esa sesión; Shift+L dirá que se ha activado o desactivado, pero no lo hará.

Y así se puede reproducir en bucle una lista de reproducción en MPV. En lo personal, creo que le falta, al menos, un atajo de teclado para que lo haga, pero se trabaja con lo que se tiene.