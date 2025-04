Commodore OS Vision no es simplemente otra distribución de Linux, es una propuesta que mezcla nostalgia pura con funcionalidades modernas. Esta distribución está diseñada para rendir homenaje a una de las marcas más icónicas de la informática de los 80: Commodore.

A lo largo del tiempo, la fama del Commodore 64 y sus sucesores se ha mantenido viva, impulsada por una comunidad retro muy activa. Commodore OS Vision nace precisamente para conectar con esa comunidad, ofreciendo una experiencia enriquecida que combina diseño retro, compatibilidad con software clásico y potentes herramientas actuales de Linux.

Origen de Commodore OS Vision

Commodore OS Vision fue desarrollada originalmente por Commodore USA, una empresa que adquirió los derechos de la marca Commodore en los años 2000 y que buscaba revivir el legado de la marca con nuevos equipos y sistemas operativos. La idea era clara: construir ordenadores modernos con carcasa similar al Commodore 64 original, como el Commodore 64x, pero con componentes de última generación.

Para acompañar estos equipos, Commodore OS Vision fue concebido como el sistema ideal, una distribución Linux que capturara la estética, espíritu y esencia de la marca original, pero sin sacrificar las ventajas del software libre. Según la información disponible, la primera versión pública beta vio la luz el 11 de noviembre de 2011, una fecha simbólica (11/11/11). Estaba basada en Linux Mint y usaba GNOME 2 como entorno de escritorio.

Debido al cierre de Commodore USA en 2013, la versión 1.0 de Commodore OS Vision nunca se llegó a lanzar oficialmente. La última versión beta, conocida como Beta 9, se publicó el 9 de julio de 2012. A pesar del cierre de la compañía, la comunidad mantuvo vivo el proyecto de forma limitada, incluso creando una versión no oficial de 32 bits el 22 de febrero de 2012.

Reaparición del proyecto con Commodore OS Vision 2.0…

El legado de Commodore no murió con la desaparición de Commodore USA. En 2021, la empresa My Retro Computer Ltd. adquirió los moldes y el stock del C64x, además del dominio original de Commodore USA. Ese mismo año, anunciaron un Kickstarter para relanzar el C64x con nuevos colores y diseños de carcasa.

Fue en este nuevo contexto que Leo Nigro, ex CTO de Commodore USA y desarrollador original de Commodore OS Vision, reapareció para dar vida a una nueva versión del sistema operativo. En mayo de 2022 anunció que una nueva release vería la luz, acompañando al relanzamiento del hardware retro.

Efectivamente, la versión 2.0 de Commodore OS Vision fue lanzada oficialmente el 13 de diciembre de 2023, rompiendo así más de una década de silencio en desarrollos oficiales. Esta nueva edición está basada en Debian y es una reimplementación no oficial de MX Linux, utilizando el gestor de ventanas Compiz con efectos visuales llamativos.

… y la v3.0

Pero justamente hoy han lanzado CommodoreOS Vision 3.0, tal y como podemos ver en su página de noticias, con novedades como:

Muchas mejoras en los juegos.

Ahora cuenta con su propia versión de Basic.

Commodore OS Central, un lugar del que se espera que sea un espacio con cosas de interés para los usuarios del sistema operativo.

Nuevo gestor de ajustes para configurar ROMs y emulación, opciones de inicio y mucho más.

Características técnicas principales

Base: Debian (MX Linux), esta v3 en Bookworm.

Debian (MX Linux), esta v3 en Bookworm. Entorno de escritorio: Compiz en la nueva.

Compiz en la nueva. Gestor de paquetes: dpkg y soporte completo para APT.

dpkg y soporte completo para APT. Arquitectura soportada: x86-64.

x86-64. Código fuente: abierto, bajo licencia GNU GPL (General Public License) y otras.

La principal ventaja de Commodore OS Vision es su enfoque visual e histórico. Busca imitar tanto el aspecto gráfico como la sensación de uso de los antiguos sistemas Commodore, incluidos remakes y emuladores. Entre estos destaca VICE, un emulador que permite ejecutar software clásico de Commodore 64.

Uno de sus pilares: la experiencia nostálgica

Una de las razones por las que muchos usuarios se interesan en Commodore OS Vision es por su fuerte componente nostálgico. Visualmente, muchos temas del sistema, iconos y fondos buscan recrear la interfaz de los antiguos Commodore, especialmente del Commodore 64. Además, viene con software preinstalado que permite lanzar aplicaciones clásicas de 8, 16 y 32 bits, muchas de ellas mediante emulación.

Complementando esto, también se incluye una enorme cantidad de software moderno en ámbitos como la ofimática, creatividad digital, entretenimiento y desarrollo. Desde el primer arranque, la distribución ofrece una selección muy cuidada de herramientas listas para usar sin necesidad de instalar nada más.

Instalación del sistema

La instalación de Commodore OS Vision no difiere demasiado de otras distribuciones Linux, pero hay algunas consideraciones específicas, especialmente si se está utilizando un C64x. Según los hilos del foro oficial, la instalación debe realizarse desde un medio USB o SD arrancado en modo live, y no desde dentro de Windows.

Para ello hay que modificar la prioridad de arranque en la BIOS, lo cual puede variar dependiendo de la placa base. Una vez dentro del entorno live, se puede iniciar la instalación completa del sistema. También existe la posibilidad de probar el sistema sin instalarlo, simplemente cerrando la ventana de instalación inicial.

En cuanto al dual boot con Windows, aunque es técnicamente posible, no está oficialmente documentado y puede ser complicado. Algunos usuarios han reportado que lo más sencillo es usar VirtualBox para ejecutar Commodore OS dentro de Windows, o viceversa, si se desea mantener ambos sistemas.

Un dato curioso revelado por la comunidad es que, en 2010, cuando Commodore USA planeaba ofrecer equipos C64x con ambos sistemas en dual boot, Microsoft presionó para impedirlo, argumentando que debían licenciar Windows como versión retail y no OEM, lo que hizo inviable el proyecto en su momento.

Comunidad y soporte actual

Desde el cierre de Commodore USA, el soporte se ha mantenido gracias a la comunidad que todavía gestiona la página de Facebook del antiguo equipo y mantiene activos los recursos de software y drivers. El nuevo impulso de My Retro Computer ha facilitado la reorganización del proyecto con una web oficial más clara y la creación de .

En estos foros es posible encontrar ayuda para resolver problemas de compatibilidad, consejos de instalación y novedades relacionadas con el desarrollo del sistema operativo y del C64x. También se discuten temas generales del universo Commodore, con una participación activa de miembros antiguos del anterior equipo de desarrollo.

Commodore OS Vision más allá del C64x

Si bien Commodore OS Vision fue desarrollado pensando específicamente en los equipos C64x y Vic Slim de Commodore USA, en realidad puede instalarse en otros ordenadores compatibles con Linux, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de hardware (la ISO pesa más de 35GB). No está limitado a ese hardware concreto, aunque sí está optimizado visualmente para recrear la estética de esos equipos.

Eso sí, no debes esperar compatibilidad directa con software original de Commodore 64. El sistema no puede ejecutar estos programas nativamente, sino a través de los emuladores integrados, como VICE o soluciones similares.

Commodore OS Vision representa más que un sistema operativo: es una declaración de amor a una época dorada de la informática personal. Su evolución desde un proyecto inconcluso hasta una versión renovada en 2023 y la actual de 2025 demuestra que la nostalgia, bien ejecutada, puede dar lugar a productos funcionales, únicos y con una comunidad vibrante detrás.