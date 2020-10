Commodore 64: compra una carcasa retro para tu PC

Si te gusta la computación retro, seguro que conoces bien al famoso clásico Commodore 64. Un PC que triunfó en el pasado y que sigue generando furor en la actualidad por muchos entusiastas de lo vintage que lo quieren tener entre sus colecciones. No obstante, para el resto de los mortales solo queda revivir algunos de sus programas y juegos haciendo uso de ciertos emuladores…

Pero ahora, si quieres disfrutar de la informática retro puedes hacerlo gracias a la compañía My Retro Computer, que ha revivido al Commodore 64x, aunque solo sea su carcasa. Una carcasa inspirada en una réplica del PC Commodore 64x que se lanzó n 2011 y que pretendía imitar al de hace unas décadas, pero que tuvo un final prematuro debido a la muerte del fundador de Commodore USA, Barry Altman en 2012.

Por cierto, esa empresa no se trata de la Commodore original, Commodore USA fue una empresa de reciente creación y con una historia bastante turbia que ha dado final a la creación de My Retro Computer, esperando no cometer los mismos errores de la otra y tener algo más de éxito.

Recientemente han anunciado dos mini carcasas para PC inspiradas en el Commodore 64 y también en el Commodore VIC-20. Dos de los modelos más míticos y que ahora podrán ser tuyas.

Ambas están diseñadas para poder albergar en su interior una placa con factor de forma mini-ITX. Por tanto, puedes construirte un miniPC diferente con clara inspiración retro y que incluirá:

Teclado mecánico Cherry Switch de bajo ruido.

Lector de tarjetas SD.

Soporte para lector óptico/disco duro.

Ventilador de 40mm para mantener el equipo frío.

La placa base y demás componentes necesarios no vienen incluidos en el kit de la carcasa. Por tanto tendrás que comprarlos por tu cuenta.

La buena noticias es que parece que el proyecto quiere crecer y expandirse para cubrir más modelos, como por ejemplo lanzar carcasas retro para placas SBC como la ODROID y la Raspberry Pi. Para ello ofrecerán una placa adaptadora y cables para el montaje antes de finalizar 2020.

