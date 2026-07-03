La comunidad de software libre y los usuarios profesionales de herramientas de oficina tienen una nueva cita con la productividad tras el lanzamiento de Collabora Office 26.04, una versión que marca un antes y un después en la convergencia entre el trabajo en la nube y el escritorio local. Esta suite, que hereda el robusto motor de LibreOffice, ha sido refinada para ofrecer una interfaz mucho más fluida y coherente, compartiendo el mismo código base que su hermana para navegadores web, lo que garantiza que los cambios realizados en un entorno se reflejen con total exactitud en el otro.

En esta ocasión, los desarrolladores han puesto toda la carne en el asador para traer funciones que hasta ahora parecían exclusivas de soluciones privativas, pero manteniendo siempre el control en manos del usuario. La actualización no solo pule el rendimiento general, sino que se asienta sobre dos pilares fundamentales: la llegada de la inteligencia artificial generativa y una integración visual y técnica con los sistemas operativos actuales que hará que nos olvidemos de que estamos ante una aplicación multiplataforma.

Inteligencia Artificial con el foco en la privacidad

Uno de los añadidos que más interés ha despertado es el nuevo asistente de IA, una herramienta diseñada para potenciar la escritura y el análisis sin comprometer la seguridad de la información. A diferencia de otras propuestas comerciales, en esta suite la IA se encuentra desactivada por defecto, evitando así que se procesen datos sin el consentimiento explícito. Además, el programa permite configurar qué motor de lenguaje utilizar, pudiendo conectar con servicios externos conocidos o incluso con modelos alojados de forma privada, asegurando que los documentos sensibles nunca salgan del control de la organización o del usuario.

En el día a día, esta tecnología se traduce en utilidades prácticas para los tres pilares de la suite. En el procesador de textos Writer, el asistente ayuda a reformular párrafos o resumir contenidos extensos; en Calc, es capaz de analizar errores en fórmulas complejas y sugerir correcciones; mientras que en Impress, puede convertir un listado de notas rápidas en una estructura de presentación profesional. Todo ello se gestiona desde una barra lateral integrada, lo que evita tener que saltar entre diferentes ventanas o aplicaciones de terceros para pulir un trabajo.

Una experiencia nativa en todos los sistemas

El segundo gran avance se centra en cómo la suite se relaciona con el ordenador del usuario. Se ha dejado atrás la sensación de usar una aplicación externa para adoptar una interfaz que se integra con el sistema operativo, ya sea Linux, Windows o macOS. Esto implica que ahora disponemos de menús, cuadros de diálogo de impresión y selectores de archivos nativos. Para los usuarios de Linux, el salto es notable gracias al uso de Qt6 WebEngine y el soporte para D-Bus, lo que facilita que la aplicación se comporte de forma ágil y detecte automáticamente configuraciones como el escalado de pantalla o las fuentes del escritorio.

El soporte para el modo oscuro también ha sido mejorado significativamente, adaptándose a las preferencias globales del usuario sin necesidad de ajustes manuales engorrosos. Además, la distribución se ha simplificado para que sea accesible en cualquier distribución, ofreciendo paquetes oficiales en formato Flatpak y Snap, lo que garantiza que las actualizaciones lleguen de forma rápida y segura a todos los rincones del ecosistema europeo y global.

Collabora Office 26.04 introduce novedades en la edición y gestión documental

Más allá de la IA, el trabajo de edición pura y dura ha recibido mejoras que los usuarios avanzados agradecerán. Writer estrena una función de comparación de documentos mucho más visual, que permite ver los cambios realizados por distintos colaboradores de forma clara. Por su parte, la hoja de cálculo Calc ha integrado campos calculados en las tablas dinámicas, una característica esencial para el análisis de datos profundo sin tener que modificar la fuente de información original. También se ha mejorado la compatibilidad con los formatos OOXML de Microsoft, minimizando los problemas al abrir archivos creados en otras suites.

La experiencia de usuario comienza ahora en una pantalla de inicio renovada, donde los archivos recientes y las plantillas están a solo un clic de distancia. Para evitar modificaciones accidentales, los documentos se abren en modo de solo lectura inicialmente, obligando a pulsar un botón de edición bien visible si realmente queremos realizar cambios. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo especial en la accesibilidad, superando auditorías de calidad que aseguran que las herramientas de edición sean utilizables por el mayor número posible de personas, independientemente de sus capacidades.

El lanzamiento de Collabora Office 26.04 consolida una trayectoria que busca equilibrar la innovación tecnológica con la soberanía digital del usuario final. Al unificar el motor de renderizado entre escritorio y web, Collabora ha conseguido que la evolución del software sea más previsible y estable, ofreciendo una alternativa sólida para quienes buscan potencia ofimática sin renunciar a la privacidad. Con una base técnica moderna y funciones adaptadas a los nuevos tiempos, esta versión se posiciona como una pieza clave para el entorno profesional y personal que valore tanto el rendimiento como el control sobre sus propias herramientas de trabajo.