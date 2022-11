Después de lo que pasó con Copilot, polémicas aparte, quizá el mejor consejo sería no usar herramientas de auto-completado como estas. Pero lo cierto es que un asistente que te saque de un bloqueo cuando más lo necesitas es difícil de rechazar, por lo menos si se es novato con alguno de los lenguajes de programación soportados. Justo cuando Copilot anunciaba que sería de pago, empezaron a darse a conocer alternativas, y Amazon Presentó CodeWhisperer.

Tiempo después empezó a estar disponible, y pudimos comprobar que estaba lejos de un copiloto que, bueno, incluso ha sido llevado a sus tribunales por cómo se entrenaba. Aún así, CodeWhisperer puede ser útil, aunque está dando sus primeros pasos. Siendo de Amazon podemos esperar de todo, pero lo más lógico es que sea de pago en el futuro. Hasta entonces se puede usar para, por ejemplo, que sirva de soporte para los que quieren aprender Python, aunque pronto dejará de funcionar con un código que recibiremos en el correo.

CodeWhisperer soporta JavaScript, Java y Python

Desde hace pocos días, yo lo he visto hoy, al iniciar un editor como Visual Studio Code nos aparece un aviso que dice que «Para continuar usando CodeWhisperer, debes añadir una conexión de AWS Builder ID o AWS AIM Identity Center a partir del 31 de enero de 2023«. Lo que en un principio parece un problema, no lo es tanto, o no ahora mismo. Si no tenemos ninguna de esas cuentas, basta con hacer clic en el enlace que aparece (por lo menos en VSCode), lo que nos llevará a otras opciones.

En la ventana anterior podemos elegir cómo identificarnos. La primera opción me parece la más sencilla. Haciendo clic en ella, nos llevará a registrarnos para crearnos un AWS Builder ID. En el último paso deberemos aceptar el «token» para vincular nuestro ID recién creado con la extensión de nuestro editor.

Una vez hecho lo anterior, el mensaje ya no vuelve a aparecer, y se espera que así funcione tras el 31 de enero. Qué movimientos exactos harán en el futuro lo sabremos, lógicamente, cuando los hagan.