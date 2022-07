CodeWhisperer de Amazon empieza a estar disponible

Hace unas tres semanas, justo cuando la comunidad de desarrolladores estaba incendiada por la decisión de Microsoft de hacer Copilot de pago, Amazon presentó CodeWhisperer. Traducido al español, este componente de AWS Toolkit se llamaría «susurrador de código», y su funcionamiento para el usuario final es algo así como el de Copilot o Tabnine (si se paga): nosotros empezamos a escribir, o escribimos un comentario, y aparecerán sugerencias para autocompletar, llegando en ocasiones a proponer funciones completas.

Ha sido hace unas horas cuando un servidor ha recibido el correo con las instrucciones para activar CodeWhisperer. En el correo, Amazon envía unos enlaces y un código para activar a este nuevo compañero de programación, empezando por decirnos que es parte de AWS Toolkit, y no una extensión independiente como las mencionadas de Copilot o Tabnine. También nos dicen que no es necesario tener una cuenta de AWS para usar CodeWhisper.

CodeWhisperer ya disponible en versión Preview

Los pasos a seguir para empezar a usar este nuevo asistente son sencillos:

Instalamos la extensión AWS Toolkit (enlace directo). En el panel izquierdo aparece un logotipo con las letras AWS. Hacemos clic en él. Accedemos al menú CodeWhisperer, que actualmente está en versión Preview. Elegimos la opción «Enter Preview Access Code» e introducimos el código recibido en el email. Empezar a usar.

Lo anterior es para Visual Studio Code, pero también se puede usar en JetBrains.

Una vez probado, lo primero que hay que tener en cuenta son los lenguajes soportados ahora mismo: Java. JavaScript y Python. Si queremos ver como trabaja tenemos que abrir una página para esos lenguajes. Por ejemplo, podemos abrir un archivo .js, poner un comentario, como «//función para calcular la edad conociendo la fecha de nacimiento» (sin las comillas) y en unos instantes aparecerá una sugerencia. Si no, en PC se pueden pulsar las teclas ALT + C para que ver qué tiene para nosotros. Si lo que nos ofrece no nos gusta, podemos usar las flechas de navegación izquierda/derecha para que aparezcan nuevas sugerencias.

En cuanto a la calidad de lo que nos «susurra» y su velocidad, hay que reconocer que aún tienen trabajo por delante. Copilot es más rápido, soporta más lenguajes y ofrece mejores sugerencias, pero ya sabemos cómo lo han conseguido y el precio que tendremos que pagar para usarlo (10€/mes). Lo bueno es que funciona, y eso que estamos en el primer día de vida del «susurrador de código». Con el paso del tiempo se espera que todo mejore, y algunos deseamos que Amazon no haga «un Microsoft» y nos pida dinero en el futuro.

En cualquier caso, CodeWhisperer ha llegado, y esperamos que para quedarse. La competencia es buena.