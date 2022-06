No quiero engañar a nadie. Lo de Copilot fue el chasco más grande del mes, y puede que del año o mucho tiempo más. La extensión hace la vida más fácil a desarrolladores o estudiantes, y lo hace gracias a que nosotros mismo lo hemos entrenado. Pero la noticia de disponibilidad general de pago también nos dejó con la sensación de que le saldría competencia, y no ha tardado en llegar un nuevo actor al reparto: CodeWhisperer.

Detrás de Copilot está la misma compañía que ofrece el sistema operativo de escritorio más usado del mundo, es decir, un gigante tecnológico. Detrás de CodeWhisperer hay otro gigante, en este caso Amazon. Tal y como leemos en este artículo de presentación, explican que el «susurrador de código» nos propondrá qué queremos basándose en el código escrito y comentarios, tal y como ya hacen Copilot y Tabnine (del que hablaremos en un artículo futuro).

CodeWhisperer empieza con lista de espera

No hacen mucho hincapié en cómo funciona, es decir, sí explican que es con «machine learning», pero no lo dejan tan claro como GitHub, quien decía sin tapujos que miraba en repositorios libres (e incluso se ha demostrado que en privados) y usaba la telemetría del mismo Copilot para aprender cómo crear funciones enteras y así poder asistirnos mejor. Al final, si las sugerencias son buenas, no creo que la manera de mejorar el software de Amazon sea peor que la que ha usado GitHub.

Ahora mismo, CodeWhisperer está dando sus primeros pasos, y sólo soporta Python, Java y JavaScript. No se puede instalar a no ser que nos llegue el turno, ya que está en lista de espera. Para meternos en ella, tenemos que rellenar los campos de este enlace, y cuando lo hagamos nos dirán que ya avisarán por correo para el siguiente paso. Lo malo es que no envían correo de verificación para confirmar que nos hemos dado de alta en la lista, pero bueno.

Al final, lo único que parece seguro es que habrá alguna compañía que ofrezca algo medianamente decente en su versión básica, o eso espero. Tabnine, del que ya hemos dicho que hablaremos más adelante, puede hacer lo mismo que Copilot si pagamos, o rellenar líneas semicompletas en su plan básico. Así que, bienvenido, CodeWhisperer. Te deseamos lo mejor (por bien propio).