Los Micro Machines World Series llegan también a Linux de la mano de Codemasters

Codemasters trae a la famosa tienda de Valve Steam el videojuego de carreras Micro Machines World Series. Sí, los famosos coches de juguete que han hecho las delicias de tantos niños también tienen su videojuego, como Lego o PlayMobil, que también han hecho su inclusión en el mundo del entretenimiento digital con varios títulos de videojuegos con bastante éxito y que seguro que conoces ya.

La página de Steam se ha actualizado para tener el icono de SteamOS entre los iconos de las plataformas soportadas, y también SteamDB lo añade a la lista de la plataforma. Por supuesto se han añadido también los requisitos adecuados para el sistema Linux, por lo que a falta de una confirmación oficial, parece que la llegada a Linux sea ya inminente. Para más información, podéis consultar la web oficial de la tienda.

Se aprecia que se necesitará OpenGL 4.2 como mínimo, por lo que las tarjetas gráficas con las que podremos ejecutar el videojuego necesitan soportar éste. Además también se hace referencia al famoso proyecto MESA 3D y la compatibilidad con tarjetas gráficas AMD. Ahora bien, para los que aún no conozcan el videojuego, decir que existe para varias plataformas PC, PlayStation 4 y Xbox One, con una fecha de llegada del 23 de junio. Por ahora no se sabe si se lanzará para Nintendo Switch, pero lo cierto es que sí estará para SteamOS y por tanto para Steam Machine.

En el videojuego podrás manejar una serie de coches, modificando sus velocidades, capacidad de giro, aceleración,…todo un clásico, y cada uno de ellos tendrá sus propias armas. El título soportará hasta doce jugadores a la vez y tendrá varios conocidos modos de juego como son la captura de bandera, el modo territorio, y un duelo a muerte por equipos de 6 vehículos contra otros 6. Aunque a muchos no les guste, seguro que a los fans de estos cochecitos sí que lo acogerán con los brazos abiertos.