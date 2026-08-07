Cloudflare ha puesto en marcha Cloudflare OS, un espacio de trabajo con inteligencia artificial de código abierto que se ejecuta sobre su red global. La propuesta busca que cada empleado de una organización disponga de un entorno seguro con herramientas de IA y acceso a los sistemas internos de la empresa, sin necesidad de desplegar nueva infraestructura ni de dedicar meses a un desarrollo a medida. La plataforma ya está disponible a través del repositorio de código abierto de Cloudflare en GitHub, y las organizaciones podrán acceder a ella directamente o con el apoyo de un grupo de socios internacionales de implementación, entre los que se encuentran Presidio y Happy Cog, que ayudarán a adaptar el despliegue a entornos específicos.

El lanzamiento responde a una carencia que, según la compañía, comparten la mayoría de las herramientas de IA orientadas a empresas: saben mucho sobre el mundo en general, pero prácticamente nada sobre cómo opera cada organización en particular, sus sistemas internos, sus procesos de aprobación o la forma real en que los equipos llevan a cabo su trabajo. Cada nueva sesión de estas herramientas parte de cero, obligando a los empleados a repetir un contexto que la IA debería conocer de antemano. Construir una alternativa a medida, con seguridad e integración real en los sistemas internos, suele requerir años de desarrollo y una inversión millonaria, lo que en la práctica lleva a que muchos equipos terminen recurriendo a software empresarial de código abierto o soluciones improvisadas mientras los departamentos de TI pierden de vista qué herramientas de IA están en uso y quién las utiliza.

El problema de las herramientas de IA empresariales

Cloudflare OS parte de una premisa distinta: capturar el conocimiento, los procesos y la forma de trabajar de una compañía en un formato que la IA pueda ejecutar realmente, de manera que ese conocimiento viaje con el espacio de trabajo de cada empleado desde el primer día. La plataforma nace, según Cloudflare, de la herramienta que la propia compañía construyó para gestionar a su plantilla a escala global. Miles de empleados de Cloudflare la utilizan a diario para tareas de investigación, generación de documentos conectados a datos en tiempo real, automatización de tareas repetitivas y creación de aplicaciones de uso interno, accediendo a herramientas, documentos y sistemas de la empresa a través de puntos de conexión seguros que verifican cada usuario y cada solicitud antes de conceder acceso.

Origen interno y funciones principales de Cloudflare OS

Esa misma plataforma se ofrece ahora como software de código abierto para cualquier organización, ejecutándose dentro de la propia cuenta de Cloudflare de cada empresa, de modo que los procesos y el contexto interno no queden atados a un producto cerrado de terceros. Entre las funciones principales que detalla la compañía se encuentra un espacio de trabajo con IA accesible desde el navegador sin necesidad de conocimientos de programación, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, generar documentos vinculados a datos en vivo o ejecutar flujos de trabajo automatizados en segundo plano sin depender de un equipo de desarrollo. Cualquier resultado generado puede convertirse además en una aplicación funcional con su propia base de datos aislada, capacidades en tiempo real y controles de acceso propios, que el resto de compañeros puede utilizar o adaptar sin necesidad de programar.

Seguridad y gobernanza

En materia de seguridad, Cloudflare OS se apoya en Cloudflare Access para verificar cada usuario y cada solicitud antes de conceder cualquier permiso, de modo que los agentes de IA parten sin ningún privilegio por defecto y solo obtienen acceso a lo estrictamente necesario para cada tarea concreta. Un sistema de conectores denominado Gatekeepers permite, además, a los responsables de cada sistema interno definir con precisión qué puede ver y modificar la IA, y en qué casos se requiere la aprobación de una persona antes de ejecutar una acción.

A esto se suma la integración con Cloudflare AI Gateway, que permite a cada organización utilizar el proveedor de modelos de IA que prefiera sin quedar atada a uno solo, además de ofrecer visibilidad detallada del gasto por persona, equipo o aplicación, con la posibilidad de fijar presupuestos, límites de uso y reglas para derivar tareas rutinarias hacia modelos más económicos cuando no sea necesario recurrir a uno de gama alta.

Despliegue y disponibilidad de Cloudflare OS

Para entornos empresariales más complejos, Cloudflare colabora con integradores de sistemas globales que se encargarán de adaptar la plataforma a requisitos sectoriales específicos, a la infraestructura tecnológica ya existente en cada empresa y a sus necesidades particulares de cumplimiento normativo. Cloudflare OS ya está disponible como plataforma de código abierto a través de su repositorio en GitHub, y la compañía ha anunciado que próximamente ofrecerá también una opción de despliegue gestionado directamente desde el panel de control de Cloudflare, además de la posibilidad de contactar con los socios de implementación para proyectos guiados.

El lanzamiento se produce en un momento en que buena parte de los grandes proveedores de infraestructura en la nube están compitiendo por convertirse en la capa sobre la que las empresas construyan sus flujos de trabajo con inteligencia artificial. Frente a plataformas cerradas que exigen contratar licencias por usuario o depender de un único proveedor de modelos, la apuesta de Cloudflare por el código abierto y por una integración directa con los sistemas de seguridad ya existentes de la compañía busca diferenciarse, ofreciendo a cada organización un mayor control sobre lo que construye y sobre el destino de sus datos internos.

Gran opción para empresas

Con esta iniciativa, Cloudflare no solo amplía su catálogo de productos, sino que plantea un modelo en el que las empresas pueden desplegar agentes de IA sin renunciar a la propiedad de sus procesos ni a la seguridad de sus datos. La combinación de código abierto, integración con sistemas propios y un marco de gobernanza basado en Zero Trust convierte a Cloudflare OS en una opción a tener en cuenta para aquellas organizaciones que quieran dar el salto a la IA empresarial con agentes inteligentes sin atarse a un proveedor cerrado. La acogida que tenga esta plataforma entre la comunidad de desarrolladores y el tejido empresarial europeo será clave para determinar si se convierte en un estándar de facto en la infraestructura de agentes de IA.