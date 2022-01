Clonezilla Live llega ahora con el kernel Linux 5.15 LTS

Clonezilla Live es una distribución, basada en el repositorio Debian Sid, de arranque en vivo bastante conocida, ya que aporta multitud de herramientas para la resolución de problemas, restauración, el clonado de imágenes de disco, particionamiento, etc. Esta distribución está mantenida por Steven Shiau, y recientemente ha anunciado el lanzamiento de la versión Clonezilla Live 2.8.1, que viene potenciada con el kernel Linux 5.15.5 LTS por defecto.

Tras un mes y medio de desarrollo, tras el lanzamiento de la versión 2.8, por fin ha llegado. Ahora podrás descargar y usar Clonezilla Live 2.8.1 con uno de los últimos kernel lanzados con soporte a largo plazo. La versión previa de esta suite estaba potenciada por Linux 5.14, que llegó al fin de su ciclo de vida en noviembre del 2021.

Este kernel no solo significa disponer de los últimos parches y novedades implementadas en el núcleo, también es una ventaja para Clonezilla Live, que verá cómo se mejora el soporte de hardware. Por otro lado, la integración de este kernel no es lo único nuevo en esta versión del Live, también se han incluido mejoras en el soporte de detección de discos hd1, hd2, etc., se ha agregado una nueva función para evitar que se divida el archivo de imagen de una partición cuando se guarda una imagen por el script ocs-sr.

Otra de las novedades de esta versión de Clonezilla Live es que ha añadido soporte para dracut para mejorar la restauración de sistemas CentOS Linux 6.x. Por otro lado, se han corregido varios bugs que estaban afectando a versiones anteriores, también hay actualizaciones para mejorar los scripts, se han actualizado también las traducciones de varios lenguajes en los que está disponible este sistema, etc.

Si te interesa, puedes descargarlo ahora de forma totalmente gratuita y quemarla ISO en un disco óptico o en una memoria USB:

Descargar Clonezilla Live – Sitio web oficial