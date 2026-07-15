Clonezilla Live 3.3.3 añade la clonación por red mediante conexión inversa

Clonezilla Live 3.3.3 ya está disponible como una nueva versión de esta popular distribución especializada en la clonación y creación de imágenes de discos y particiones. La actualización incorpora una de las funciones más interesantes de los últimos lanzamientos, además de actualizar numerosos componentes internos y corregir diversos errores para mejorar la experiencia de administración de sistemas.

Clonezilla continúa siendo una de las herramientas de referencia para administradores de sistemas, empresas y usuarios avanzados gracias a su capacidad para clonar discos completos, realizar copias de seguridad y restaurar sistemas de forma rápida y fiable. Con la versión 3.3.3, el proyecto amplía todavía más sus posibilidades en entornos de red e incorpora un kernel Linux más reciente.

Clonezilla Live 3.3.3 incorpora la clonación por red mediante conexión inversa

La principal novedad de Clonezilla Live 3.3.3 es la incorporación de la función de clonación por red mediante conexión inversa (Reverse-Connection Network Cloning). Esta característica facilita la clonación de equipos situados detrás de cortafuegos o redes NAT, ya que es el propio cliente quien inicia la conexión con el servidor, simplificando considerablemente los despliegues en infraestructuras donde las conexiones entrantes están restringidas.

La distribución también actualiza su base con un kernel Linux 7.0, ofreciendo una compatibilidad mejorada con hardware moderno y beneficiándose de las últimas mejoras de rendimiento y soporte para nuevos dispositivos. Además, la versión incorpora versiones actualizadas de distintas utilidades incluidas en el sistema, reforzando la estabilidad general del entorno.

Junto a estas novedades, los desarrolladores han corregido diversos errores detectados en versiones anteriores. Estas correcciones afectan tanto al proceso de clonación como a diferentes scripts y herramientas internas, aumentando la fiabilidad de las operaciones de copia y restauración de discos.

Como en anteriores versiones, Clonezilla Live sigue permitiendo crear imágenes completas de discos y particiones, clonar unidades directamente entre dispositivos y trabajar con numerosos sistemas de archivos compatibles. Todo ello sin necesidad de instalar software adicional en el equipo que va a ser clonado.

Con Clonezilla Live 3.3.3, el proyecto continúa evolucionando una de las herramientas más completas del software libre para la administración y despliegue de sistemas, ofreciendo una actualización especialmente interesante para quienes realizan clonaciones a través de la red o gestionan un gran número de equipos.