Clonezilla Live acaba de recibir una nueva versión estable que actualiza buena parte de la base sobre la que funciona esta conocida herramienta de clonación y creación de imágenes de discos. Clonezilla Live 3.3.3-37 ya está disponible con una nueva versión del kernel Linux, mejoras para el arranque por red y soporte para repositorios cifrados con LUKS2.

La nueva edición llega después de Clonezilla Live 3.3.3-15 y está construida a partir de los repositorios de Debian Sid correspondientes al 13 de septiembre de 2026. Además de actualizar numerosos componentes internos, el proyecto ha incorporado varias funciones especialmente interesantes para administradores de sistemas que utilizan Clonezilla en equipos y redes.

Linux 7.1 y Partclone 0.3.50 en Clonezilla Live 3.3.3-37

Uno de los cambios principales está en la base del sistema. La distribución Live utiliza ahora el kernel Linux 7.1.13-1, acompañado por las correspondientes actualizaciones procedentes de Debian Sid.

También se ha actualizado Partclone, una de las piezas fundamentales de Clonezilla para trabajar con imágenes de particiones, hasta la versión 0.3.50. Esta actualización incluye una corrección relacionada con Btrfs, por lo que además de las nuevas funciones supone una mejora para determinadas operaciones de clonación y restauración.

La nueva versión también sustituye diferentes componentes de red considerados obsoletos. Se han reemplazado comandos de net-tools por sus equivalentes de iproute2 y se ha eliminado código relacionado con dhclient en favor de dhcpcd . Este último se configura además para utilizar el identificador de cliente, lo que permite mantener reservas de dirección IP estables.

Clonezilla Lite Server añade HTTP Boot

Otra de las novedades importantes afecta a Clonezilla Lite Server. Hasta ahora, el arranque de los clientes mediante red se apoyaba principalmente en PXE, pero esta versión añade HTTP Boot como alternativa.

El nuevo mecanismo permite arrancar clientes utilizando HTTP e incluye soporte para Secure Boot cuando se emplea este método. Para determinados despliegues, esto proporciona una alternativa más moderna al arranque PXE tradicional y amplía las posibilidades para preparar equipos desde una infraestructura centralizada.

El proyecto también ha añadido soporte para repositorios LUKS2. Esto permite trabajar con almacenamiento cifrado utilizando la generación actual del formato LUKS, algo especialmente relevante cuando las imágenes de sistemas o los repositorios utilizados durante las operaciones de clonación necesitan mantenerse protegidos.

Clonezilla Live 3.3.3-37 introduce mejoras para pantallas 4K y HiDPI

Clonezilla Live 3.3.3-37 también presta atención a un problema bastante más visual. Los menús de arranque de GRUB han sido configurados para utilizar preferentemente resoluciones de 1920×1080 y 1024×768, además de una opción automática y una resolución de respaldo de 1024×768.

La intención es evitar que los menús aparezcan excesivamente pequeños o que el texto se muestre distorsionado cuando Clonezilla se ejecuta en monitores 4K o de alta densidad de píxeles.

También se han realizado ajustes relacionados con las fuentes de consola, incluyendo mejoras para fuentes CJK de gran tamaño y optimizaciones en el mecanismo que determina automáticamente el tamaño de la fuente en determinados sistemas.

Restauraciones y conversión de imágenes más eficientes

El proceso de restauración también recibe una optimización interesante. Cuando una imagen se restaura sobre un disco o una partición con una estructura idéntica a la original, Clonezilla puede evitar una conversión innecesaria de la imagen de partición. Esto reduce trabajo durante determinadas operaciones de recuperación.

La herramienta cnvt-ocsiso-qcow2 ha sido además reorganizada con dos modos diferenciados para generar paquetes VHD e ISO, opciones para configurar el prefijo de los archivos y una corrección para evitar determinados kernel panic al arrancar imágenes VHD convertidas.

Entre las correcciones también aparece una solución para un problema de bloqueo de system.devices de LVM que podía afectar a RHEL 10 y AlmaLinux 10 o posteriores. Se ha corregido asimismo la detección del tamaño y del sistema de archivos en determinados discos que contienen un sistema de archivos pero no tienen una tabla de particiones convencional.

Más correcciones en las operaciones de clonación

El lanzamiento soluciona además un fallo que podía impedir que apareciera la interfaz de texto para elegir entre apagar, reiniciar o ejecutar comandos después de completar una clonación directa entre dispositivos.

Partclone incorpora ahora su interfaz ncurses también para las operaciones directas de dispositivo a dispositivo. A esto se suman correcciones relacionadas con Secure Boot, la detección automática de fuentes en determinados sistemas Full HD sin KMS y el manejo del reloj de hardware configurado con hora local cuando Clonezilla se ejecuta sin conexión.

Con esta actualización, Clonezilla Live mantiene su enfoque como herramienta independiente para clonar, restaurar y desplegar sistemas, pero actualiza una parte importante de su infraestructura para adaptarse a hardware y entornos de administración más actuales. La nueva imagen ya puede descargarse desde los servidores del proyecto.