La llegada de Clonezilla Live 3.3.1-35 consolida a esta distribución en vivo como una de las herramientas más fiables para clonar, desplegar y restaurar sistemas, tanto en entornos domésticos como profesionales. Esta edición se apoya en la línea de mejoras que ya vimos en Clonezilla Live 3.3.0-33 y versiones previas 3.1.x, afinando el rendimiento, ampliando compatibilidad con hardware moderno y puliendo pequeños detalles que, en el día a día, marcan la diferencia.

Quienes ya utilizaban Clonezilla notarán que el proyecto sigue fiel a su filosofía: un sistema live ligero, centrado en la clonación de discos y particiones sin florituras, que se ejecuta desde un USB y no necesita instalación en el equipo. Sin embargo, bajo esa apariencia minimalista, Clonezilla Live 3.3.1 trae cambios muy interesantes en el kernel, las herramientas de clonado, la base Debian y la gestión del arranque, heredando y mejorando lo introducido en la rama 3.3.0.

Núcleo del sistema y base Debian en Clonezilla Live 3.3.1

Una de las claves de esta nueva iteración es la puesta al día del entorno base a partir de los repositorios Debian Sid, lo que garantiza acceso a paquetes recientes, correcciones de seguridad y mejor soporte para hardware de última generación. Esta actualización continua de la base Debian ya se venía aplicando en versiones anteriores y se mantiene como pilar del proyecto.

En la serie 3.3.x se ha dado un salto importante en el kernel Linux: la versión 3.3.0-33 se apoyaba en la rama Linux 6.16 (con compilaciones como 6.16.12-1), mientras que ediciones anteriores como la 3.1.3-11 ya habían introducido kernels modernos como el 6.9.7-1. Con Clonezilla Live 3.3.1, el proyecto mantiene esta línea de actualización continua, lo que se traduce en un soporte más sólido para tarjetas de red, controladoras de almacenamiento, UEFI recientes y, en general, dispositivos que hace unos años ni existían.

Otro componente clave del entorno en vivo es el paquete live-boot, responsable de buena parte de la lógica de arranque del sistema live. En la rama 3.3.0 se elevó a la versión 20250815 (con el empaquetado DRBL correspondiente), mejorando la fiabilidad del proceso de inicio y permitiendo ajustes internos como la inclusión forzada del módulo de kernel loop dentro del initramfs. Este detalle, aunque parezca menor, facilita el arranque en entornos complejos o poco habituales, donde el módulo loop puede ser necesario para montar sistemas de archivos de forma temprana.

Nuevas herramientas incluidas en Clonezilla Live

Uno de los campos donde más se nota la evolución de Clonezilla Live 3.3.x es en la colección de utilidades incorporadas al sistema. Más allá del clásico front-end de clonación, se han añadido varias herramientas específicas pensadas para administradores y usuarios avanzados que quieran un control más fino sobre los dispositivos y las tareas de clonado.

La primera de ellas es ocs-blkdev-sorter, una utilidad que coopera con udev para generar alias estables de los dispositivos de bloque de Clonezilla dentro de /dev/ocs-disks/ . Esto se consigue gracias a la regla 99-ocs-sorted-disks.rules , que ordena y asigna nombres coherentes a los discos detectados. De esta forma, se reduce el riesgo de confusión cuando hay múltiples unidades conectadas y se realizan clonaciones o restauraciones en cadena.

Otra incorporación relevante es ocs-live-time-sync, utilizada por el script ocs-live-netcfg para llevar a cabo la sincronización horaria cuando hay acceso a Internet. Aunque pueda sonar trivial, mantener el reloj correcto es esencial para registros de auditoría, programas de backup o tareas planificadas, especialmente cuando se clonan equipos en masa que luego formarán parte de una red corporativa.

Junto a ellas, se añadieron herramientas de apoyo como ocs-cmd-screen-sample, ideada para integrarse con scripts que se ejecutan de nuevo (las típicas opciones de «run again»), y ocs-live-gen-ubrd, encargada de combinar un ZIP de OCS con una imagen RAW arrancable mediante U-Boot. Esto abre la puerta a despliegues en plataformas embebidas o dispositivos que utilizan U-Boot como cargador de arranque principal, algo cada vez más habitual en el mundo del IoT y equipos industriales.

También destaca ocs-blk-dev-info, una utilidad que devuelve información detallada de los dispositivos de bloque en formato JSON. Esta salida estructurada se lleva especialmente bien con herramientas como jq, permitiendo filtrar, transformar o integrar esos datos en scripts avanzados de automatización sin tener que pelearse con parsers de texto poco fiables.

Mejoras en la interfaz de texto y opciones de clonación

Como buena herramienta orientada a consola, Clonezilla sigue confiando en una interfaz en modo texto para la mayoría de operaciones interactivas. En la rama 3.3.0 se introdujeron cambios significativos para que esa interfaz fuera más cómoda y potente, algo que se mantiene y perfecciona en 3.3.1.

Por un lado, las utilidades ocs-sr (uno de los front-end más usados en clonación y restauración) y ocs-live-feed-img incorporan la opción -uoab . Esta opción permite seleccionar los alias de dispositivos de Clonezilla generados en /dev/ocs-disks/ de forma más intuitiva, evitando errores al elegir el disco origen o destino en sistemas con múltiples unidades.

Para tareas de verificación de integridad de las imágenes, el menú de modo texto incorpora las opciones -gb3 y -cb3, relacionadas con el uso de b3sum . Este algoritmo de suma de comprobación ofrece una forma moderna y robusta de verificar que una imagen no se ha corrompido durante el proceso de copia, transporte o almacenamiento.

La herramienta ocs-lang-kbd-conf, encargada de gestionar el idioma y el mapa de teclado, también se ha reforzado con dos nuevas opciones: -f y -t. Gracias a ellas se puede afinar con más precisión la configuración lingüística y de teclado, algo muy útil cuando se trabaja en equipos con disposiciones de teclado poco habituales o cuando se despliegan sistemas en varios idiomas.

Asimismo, la utilidad ocs-iso-2-onie gana la capacidad de manejar múltiples segmentos de mkinitramfs . Esto amplía los escenarios en los que se puede convertir una ISO de Clonezilla para entornos compatibles con ONIE, una plataforma muy utilizada en switches y dispositivos de red profesionales.

Usabilidad: locale, teclado y consola mejorados

Más allá de grandes titulares como el kernel o las nuevas herramientas, en Clonezilla Live 3.3.x se han introducido pequeños ajustes de usabilidad que, en conjunto, hacen el sistema mucho más agradable de usar, sobre todo en sesiones largas o en entornos donde la consola es el único interfaz disponible.

Un cambio importante es que la selección de idioma (locale) y mapa de teclado pasa a gestionarse en la shell de inicio de sesión. Esto permite que la herramienta fbterm (ya activada por defecto en esa fase) funcione de forma plenamente interactiva en una TTY. La consecuencia práctica es una consola de texto con mejor soporte de caracteres, comportamiento más consistente y, en general, una experiencia más moderna.

El sistema también ajusta automáticamente el tamaño de la fuente de la consola en función del número de columnas y filas disponibles. Esto se traduce en una legibilidad mucho mayor cuando se trabaja con resoluciones altas o pantallas pequeñas, sin necesidad de que el usuario tenga que ir probando tamaños de letra a mano.

En paralelo, varias utilidades internas han sido optimizadas: ocs-get-dev-info mejora su rendimiento y obtiene información de los dispositivos de manera más eficiente; ocs-scan-disk ordena y presenta su salida de forma más clara; y ocs-blk-dev-info, además de ofrecer datos en JSON, se adapta mejor a su uso conjunto con jq , ganando tanto en velocidad como en fiabilidad.

Otra modificación útil es que la herramienta ocs-cvt-dev pasa a aceptar únicamente tipos de disco válidos, reduciendo errores de uso, mientras que ocs-live-swap-kernel maneja de forma más correcta los módulos del kernel cuando se realiza un intercambio de núcleo, algo crucial en configuraciones avanzadas.

Gestión del tiempo y zonas horarias

La gestión de la hora del sistema puede parecer algo secundario, pero en entornos profesionales de clonado y despliegue tiene bastante más importancia de la que aparenta. Clonezilla Live 3.3.x refuerza esta área con varias mejoras específicas.

Cuando hay conectividad a Internet, la ya mencionada herramienta ocs-live-time-sync se encarga de coordinar la actualización de la hora con servidores remotos, garantizando que registros de logs, marcas de tiempo de copias y operaciones programadas se mantengan consistentes entre diferentes equipos.

En escenarios desconectados, como laboratorios aislados o redes sin acceso a la red pública, el sistema es capaz de calcular la zona horaria a partir del reloj del BIOS. De este modo se reduce al mínimo el desfase horario incluso cuando no se puede recurrir a NTP u otros mecanismos de sincronización, lo que resulta especialmente cómodo cuando se preparan imágenes maestras que se van a reutilizar en más de una máquina.

Copias avanzadas: MTD, eMMC y límites con LVM Thin

Clonezilla Live 3.3.1 mantiene y refina las opciones avanzadas de imagen y restauración introducidas en la versión 3.3.0, orientadas a dispositivos más allá de los discos duros tradicionales o SSD estándar.

En modo experto, Clonezilla permite ahora crear y restaurar imágenes de MTD y dispositivos de arranque eMMC mediante parámetros como -smtd , -smmcb , -rmtd y -rmmcb . Esto abre la puerta a trabajar cómodamente con equipos embebidos, routers, dispositivos IoT o sistemas con almacenamiento flash especializado, donde este tipo de memoria es habitual.

Sin embargo, el sistema también ha aprendido a ser prudente: cuando detecta LVM Thin Provisioning, Clonezilla opta por no operar sobre esos volúmenes para evitar posibles inconsistencias. En lugar de intentar clonar algo que podría dar problemas, el software prefiere avisar al usuario y dejar claro que ese tipo de configuración está fuera de su ámbito de acción seguro.

En el ámbito de los sistemas de archivos, Partclone juega un papel central. Versiones recientes, como la 0.3.31 introducida en Clonezilla Live 3.1.3-11 y la 0.3.38 incorporada más adelante, han ido resolviendo problemas importantes, incluyendo una corrección específica para btrfs. Esto incrementa la fiabilidad a la hora de clonar particiones que usan sistemas de archivos modernos, cada vez más presentes en instalaciones de escritorio y servidor.

Correcciones de errores y detalles de fiabilidad

La evolución de Clonezilla Live no se limita a añadir características; también se centra en pulir comportamientos y corregir fallos que pueden fastidiar una sesión de clonado en el peor momento. En la rama 3.3.0 se solucionó, por ejemplo, un problema con la opción --batch .

Concretamente, la opción –batch no se estaba propagando correctamente a la función check_image_if_restorable dentro de ocs-functions . Este fallo hacía que, en ciertos escenarios automatizados, el comportamiento no fuera el esperado. La corrección garantiza que los modos no interactivos funcionen como deben, algo crítico cuando se gestionan despliegues masivos.

Además, se añadió soporte para nombres de imagen que contienen caracteres especiales como «(» y «)», que anteriormente podían generar rechazo o errores inesperados. Este cambio puede parecer muy concreto, pero facilita bastante la vida cuando se emplean convenciones de nombrado complejas o cuando se integran imágenes en flujos de trabajo ya establecidos.

Paquetes añadidos y retirados en el entorno live

El ecosistema de paquetes que acompaña a Clonezilla Live también ha ido ajustándose para encontrar el equilibrio entre funcionalidad y ligereza. En las últimas iteraciones se han incorporado utilidades útiles y, al mismo tiempo, se han retirado componentes que ya no tenían sentido o que arrastraban problemas de dependencia.

Por el lado de los añadidos, en la rama 3.3.0 se sumaron paquetes como atd y cron (instalados pero desactivados por defecto), que proporcionan herramientas de planificación de tareas muy útiles en scripts personalizados o despliegues automatizados. También se incluyó dhcpcd-base, reforzando la pila de red, y upower, mejorando la gestión de energía en equipos portátiles o sistemas donde el estado de la batería importa.

En cambio, en una edición previa como Clonezilla Live 3.1.3-11 se decidió eliminar cpufrequtils de las listas de sistemas activos, ya que el paquete había desaparecido de los repositorios de Debian. Lo mismo ocurrió con diversas herramientas de aprovisionamiento fino (thin provisioning) que se retiraron por problemas de dependencias que afectaban a la estabilidad general. El paquete deborphan también fue eliminado del entorno live, al considerarse prescindible en el contexto de uso típico de Clonezilla.

En cuanto a los paquetes de arranque y configuración, se actualizaron componentes como el paquete de arranque en vivo (live-boot) y live-config. En la serie 3.1.3-11, por ejemplo, el paquete de arranque se elevó a la versión 1:20240525.drbl1 y live-config pasó a ser 11.0.5+drbl3, aportando una configuración más robusta del entorno live y mayor flexibilidad a la hora de detectar y configurar el hardware en el arranque.

Descarga de Clonezilla Live 3.3.1 y versiones 3.3.0

Clonezilla mantiene su apuesta por ofrecer un sistema live que cualquiera pueda ejecutar desde un pendrive sin complicaciones. La versión Clonezilla Live 3.3.1-35 se distribuye en formatos ZIP e ISO, pensados tanto para grabar en USB como para usar con máquinas virtuales u otros mecanismos de arranque.

Entre los archivos disponibles se encuentran nombres como clonezilla-live-3.3.1-35-amd64.zip y clonezilla-live-3.3.1-35-amd64.iso, claramente identificados con la arquitectura amd64 para evitar dudas. De la misma forma, siguen accesibles las imágenes de la edición clonezilla-live-3.3.0-33-amd64.zip y clonezilla-live-3.3.0-33-amd64.iso, útiles si se quiere mantener coherencia con entornos ya desplegados sobre esa versión concreta.

En todos los casos, el funcionamiento es el habitual: se descarga la imagen, se vuelca en un USB de arranque (o se monta en una máquina virtual), se inicia el equipo desde ese medio y, a partir de ahí, se tiene acceso al entorno de clonación y restauración sin necesidad de instalar nada en el disco duro. Mientras el usuario no actúe sobre las unidades, los datos permanecen intactos, lo que convierte a Clonezilla en una opción muy segura para pruebas, diagnósticos o migraciones.

El proyecto sigue ofreciendo la descarga de forma gratuita desde su página oficial, y pone a disposición de los interesados el registro de cambios completo de cada versión, donde se detallan aún más las modificaciones internas y la evolución del sistema. Es una buena práctica echarle un vistazo a esos changelogs, sobre todo si se van a usar funciones avanzadas o se depende de hardware muy específico.

Con todo este conjunto de cambios acumulados —desde el salto a kernels modernos y la base Debian Sid hasta las nuevas herramientas de alias de discos, sincronización horaria, soporte para MTD y eMMC, mejoras en consola y ajustes finos en el arranque—, Clonezilla Live 3.3.1 se presenta como una actualización muy sólida para quienes necesitan clonar y desplegar sistemas con fiabilidad. Mantiene la esencia minimalista del proyecto, pero añade justo lo necesario para responder a los retos actuales de hardware y entornos profesionales, por lo que resulta especialmente recomendable para administradores, técnicos y usuarios avanzados que trabajan a diario con imágenes de sistema.