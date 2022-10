Clientes Usenet para Linux

En este post vamos a enumerar algunos clientes Linux para Usenet. Es posible que no hayas escuchado hablar de este servicio o creas que se trata de algo del pasado. Sin embargo, aunque su cantidad de usuarios va declinando lentamente, todavía queda una comunidad activa que lo convierte en una opción interesante.

Originalmente se usaba para comunicar usuarios con intereses comunes. De hecho, fue la plataforma elegida por un tal Linus Torvalds para comentar un proyecto en el que estaba trabajando. Algo llamado Linux o algo así, puede que lo hayas visto por alguna parte.



Finalmente, la principal alternativa a Usenet, Arpanet (Basada en los trabajos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos) se terminaría imponiendo como la base de lo que hoy conocemos como Internet. Usenet en la actualidad se usa principalmente como una forma de compartir contenidos como artículos, imágenes, archivos y correo electrónico. Las estadísticas dicen que almacena un mínimo de 30,000 petabytes de datos.

El funcionamiento de Usenet

Usenet nació en 1979 y su nombre deriva de Red de Usuarios de Unix. Sus creadores, tres estudiantes llamados Tom Truscott, Jim Ellis y Steve Bellovin iniciaron el proyecto intercambiando datos entre dos computadoras mediante el protocolo Unix Copy (UUCP)

Desde el punto de vista de los usuarios, Usenet no se diferencia de otros servicios conocidos. Los artículos se encuentran clasificados en grupos de noticias. Los artículos y sus respuestas se agrupan en hilos.

En dónde Usenet saca ventaja es en la velocidad de acceso. Es mucho mayor a la de Internet tradicional ya que trabaja con una red distribuida de servidores de noticias. Aunque algunos de los grupos de noticias son moderados, la mayoría no lo está por lo que los usuarios pueden publicar sin restricciones.

Aunque se puede acceder desde Internet usando los navegadores comunes lo ideal es utilizar un programa especial conocido como lector de noticias. Estos suelen ser una combinación de buscador y navegador y suelen requerir un pago periódico para acceder a los contenidos.

El formato de archivos NZB

Usenet utiliza el protocolo HTTP para transferir información, pero, transfiere archivos mediante el Protocolo de transferencia de noticias de red, o NNTP por sus siglas en inglés. En cuanto a los contenidos se puede acceder a ellos mediante archivos NZB. Estos contienen información sobre donde hallar un contenido específico lo que evita tener que buscarlos por toda la red.

En la práctica estos archivos son archivos de texto que pueden visualizarse con cualquier editor. ya que están basados en XML. El lector de noticias descarga las diferentes partes del archivo según las instrucciones del NZB y al finalizar lo unen.

Clientes Usenet para Linux

SABnzbd

Esta aplicación de código abierto está disponible para Windows y Linux. Trabaja con una interfaz web y opera con archivos NZB. Es decir que no sirve para leer noticias. Obtiene información sobre los archivos disponibles desde los canales RSS de los servicios de indexación.

Algunas características:

Trabaja en segundo plano y se controla desde el navegador.

Une y desempaqueta los binarios al finalizar la descarga.

Permite limitar el ancho de banda.

Permite categorizar las descargas.

Se pueden establecer prioridades y pausar descargas.

Soporte para el protocolo de intercambio seguro.

Aviso de fin de la descarga mediante correo electrónico personalizable.

NZBGet

Otra herramienta para descargar NZB de código abierto. Está disponible para Linux, FreeBSD, Windows y Mac. Algunas distribuciones Linux como las derivadas de Debian la tienen en los repositorios.

La configuración es algo más compleja, aunque no demasiado y se hace desde la interfaz web. En ella debemos poner un usuario y contraseña para luego configurar la cuenta de Usenet.

Algunas características:

Poco consumo.

Interfaz web responsiva.

Soporte para múltiples servidores.

Lectura de orígenes RSS.

Mi trabajo es ofrecerte alternativas, no decirte que pensar. En lo personal no me parece que la mayor velocidad de descarga compense las molestias de la configuración y el tener que pagar por el servicio. Pero, eres tú el que debe hacer la prueba y decidir. De todas formas se trata de un servicio destinado a la extinción.