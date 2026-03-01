Cliamp lleva el famoso Winamp a tu terminal

En la actualidad, las distribuciones Linux funcionan perfectamente con escritorio e interfaz gráfica. Pero Linux es un kernel, y lo más básico de los sistemas operativos que lo usan funciona en línea de comandos. Son los diferentes proyectos los que deciden si añaden esa interfaz gráfica o no, pero la base de todos es tipo CLI. Quizá ese sea el motivo por el que muchos quieren herramientas de ese tipo, y ha aparecido una relativamente nueva para escuchar música. Su nombre, Cliamp, y lleva el clásico Winamp al terminal. Más o menos.

Cliamp es una aplicación escrita en Go y compatible con Linux, macOS y Windows. Su versión 1.0.0 fue publicada a finales de febrero, y creo que es una propuesta interesante. Siendo tan joven, es lógico que tenga limitaciones, pero en algunos puntos es más interesante que otras propuestas como cmus. Por ejemplo, que haya disponible ecualizador y la vista de espectro, es decir, las barras que suben y bajan dependiendo de la intensidad de la frecuencia.

Cómo usar Cliamp

Cliamp se ofrece como un ejecutable diferente para cada sistema operativo. Los usuarios de Linux podemos usar ese ejecutable directamente, pero teniendo en cuenta que antes hay que darle permisos de ejecución, lo que se puede hacer desde las opciones de un clic derecho o con el comando chmod -x cliamp-linux-amd64 (o -arm64), y hay que lanzarlo desde el terminal.

Si abrimos un terminal y escribimos «cliamp», estando en la carpeta en donde está ejecutable, veremos algo como lo siguiente:

usage: cliamp <file|folder|url> [...] Local files cliamp track.mp3 song.flac ~/Music HTTP stream cliamp https://example.com/song.mp3 Radio / M3U cliamp http://radio.example.com/stream.m3u Podcast feed cliamp https://example.com/podcast/feed.xml Navidrome Set NAVIDROME_URL, NAVIDROME_USER, NAVIDROME_PASS Formats: mp3, wav, flac, ogg, m4a, aac, opus, wma (aac/opus/wma need ffmpeg)

En lo anterior está explicado cómo lanzar el programa. Supongamos que queremos reproducir el disco Prueba que está en la carpeta del mismo nombre. Lo único que tendremos que hacer es abrir el terminal, ir la carpeta en donde está la carpeta del disco y escribir cliamp Prueba . Con esto se abrirá la carpeta y estará listo para reproducir todo su contenido.

En su página de GitHub hay más información, como cómo reproducir streamings http y podcasts, que básicamente es con cliamp url , o de Novidrome.

Instalación completa

La instalación completa del programa, es decir, para no tener el ejecutable por el escritorio danzando ni nada parecido, hay que abrir un terminal y escribir:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/bjarneo/cliamp/HEAD/install.sh | sh

Para los maniosos, como es mi caso, que quieran tener más control, quizá merezca la pena descargar el archivo, dar permisos de ejecución como hemos mencionado más arriba y meterlo en la carpeta ~/.local/bin, que es donde quedarían los ejecutables personales de un usuario. Yo, por ejemplo, tengo ahí el yt-dlp más actualizado.

Atajos de teclado

Hay disponibles atajos de teclado para moverse por la interfaz:

Tecla Acciṕn Espacio Play / Pausa s Stop > . Siguiente pista < , Anterior pista Izquierda Derecha Buscar -/+5s + - Volumen arriba/abajo m Alternar mono Tabulador Alternat enfoque (Playlist / EQ) j k / Arriba Abajo Desplazarse sobre playlist / EQ band adjust h l EQ cursor izquierda/derecha Enter Reproducir pista seleccionada e Ciclo de preajustes de EQ / Buscar playlist a Alternar cola (reproducir siguiente) r Repetir ciclo (Apagado / Todo / Una) z Alternar aleatorio Ctrl+K Mostrar mapa de teclas b Esc Volver al proveedor(Navidrome) q Salir

Qué se echa en falta en Cliamp

Como hemos mencionado, Cliamp está dando sus primeros pasos, por lo que es posible que se echen en falta algunas funciones. Por ejemplo, que sea compatible con bibliotecas, lo que nos permitiría añadir la carpeta Música y navegar por ella tras iniciar el programa. Pero, ¿no es lo mismo si lanzamos cliamp ~/Música ? No. Lo que conseguiremos con esto es que toda nuestra música esté disponible, e incluso encontrar discos con la barra (/), pero tras un disco irá el otro, pues aparece todo todo todo, sin aislar nada. Además, tampoco encuentra discos si no forman parte de una lista de reproducción.

En cualquier caso, Cliamp es una aplicación muy interesante para reproducir música en el terminal y merece la pena para los que prefieran algo tipo CLI sin interfaz gráfica.