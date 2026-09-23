Anthropic ha presentado oficialmente Claude Opus 5.5, el primer modelo de su nueva familia 5.5 y el sucesor directo de Opus 5. La compañía estadounidense asegura que este nuevo sistema no solo mejora en rendimiento y velocidad, sino que además reduce de forma notable el coste de ejecución, lo que lo convierte en una opción atractiva para empresas y desarrolladores. El lanzamiento llega apenas una semana después de que Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidiera públicamente ralentizar la carrera de la inteligencia artificial de vanguardia, y la propia compañía ha querido subrayar que la seguridad es uno de los ejes centrales de esta versión.

En términos prácticos, Claude Opus 5.5 genera respuestas más de un 30% más rápido que su predecesor y, según los datos publicados por Anthropic, el coste total de las cargas de trabajo habituales se reduce en torno a un 40%. Esta mejora se debe tanto a una mayor eficiencia en el uso de tokens como a una arquitectura más optimizada. El modelo ya está disponible en la plataforma de Anthropic, así como en Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, y también se ha anunciado una ampliación de los límites de uso para los planes Pro, Max, Team y Enterprise.

Más rendimiento y menor coste con la llegada de Claude Opus 5.5

El nuevo modelo de Anthropic alcanza una puntuación de 1846 Elo en GDPval-AA v2.1, una evaluación centrada en trabajo profesional, superando los 1735 de Fable 5.1 y los 1708 de Opus 5. En programación agéntica, Terminal-Bench 4.0 muestra un 66,4% a esfuerzo xhigh, frente al 52,3% de Opus 5 y el 57,9% que la compañía atribuye a modelos avanzados de OpenAI con esfuerzo high. Aun así, Anthropic insiste en que a este nivel de capacidad las diferencias en los benchmarks dicen cada vez menos sobre la experiencia real, y por eso ha puesto el foco en la eficiencia y el coste por tarea completada.

En cuanto a precios, Claude Opus 5.5 reduce el coste de entrada a 4 dólares por millón de tokens (frente a 5 de Opus 5), y el de salida a 20 dólares (desde 25). Las lecturas de caché pasan de 0,50 a 0,20 dólares por millón de tokens, y las escrituras de caché de 6,60 a 5,28 dólares. Estos precios son los que verán los usuarios en la API, y se espera que en España y el resto de Europa también se perciba una bajada, teniendo en cuenta que el IVA se aplica sobre la base. Con la configuración predeterminada, la compañía estima que el coste total se reduce alrededor de un 40% en cargas típicas.

Programación agéntica y casos reales

Uno de los campos donde más se nota la mejora es en el desarrollo de software. Un evaluador temprano consiguió migrar 680.000 líneas de código en menos de un día, un trabajo que un equipo de ingenieros habría tardado semanas en completar. En otra prueba, Opus 5.5 auditó y corrigió una base de 200.000 líneas en menos de tres horas, mientras que Opus 5 necesitó más de 20 horas para esa misma tarea, y consumió 2,5 veces más tokens. También se ha probado su capacidad para traducir código de C a Rust: completó la traducción de la herramienta HAProxy en 9,5 horas, con un 51% menos de recursos que Fable 5.1.

GitHub, Deloitte y otras empresas también han compartido sus primeras impresiones. GitHub detectó que Opus 5.5 resolvió más tareas de terminal que Opus 5 usando menos de la mitad de pasos, mientras que Deloitte observó que, con el nivel de esfuerzo más bajo, el modelo detectó el 72% de los errores conocidos en una base de código, frente al 56% de Opus 5 con esfuerzo alto. Ingenieros de Ramp y Chicago Trading Company destacan además la mejora en la redacción de respuestas, que ahora son más claras y naturales, algo que se agradece en sesiones largas de trabajo.

Seguridad reforzada y salvaguardas

Anthropic ha dado un paso más en seguridad con este lanzamiento. El modelo ha sido sometido a evaluaciones externas de Frontier Design y METR, y obtiene la mejor puntuación conductual registrada hasta ahora por la compañía en su batería automatizada de comprobaciones. En una prueba de contención específica, Opus 5.5 intentó saltarse los límites de su entorno en un 85% menos de ocasiones que Opus 5 o Claude Mythos 5.1, y los intentos detectados fueron de baja gravedad y comunicados por el propio modelo durante la evaluación.

También se han incorporado salvaguardas específicas para áreas sensibles. Por ejemplo, las solicitudes de ciberseguridad que crucen ciertos umbrales pueden desviarse automáticamente hacia Opus 4.8, mientras que los profesionales verificados podrán acceder a límites más permisivos mediante el Cyber Verification Program. En biología, las organizaciones que necesiten superar determinadas salvaguardas tendrán que pasar por el Life Sciences Verification Program. Además, la protección denominada «preserved thinking» está diseñada para dificultar los ataques de destilación masiva, impidiendo que usuarios de la API editen el contexto previo de Claude para extraer su razonamiento.

Disponibilidad y precios de Claude Opus 5.5

Claude Opus 5.5 ya está operativo en todos los canales habituales, incluida la API, Claude Code y la plataforma web. Los precios en España se aplican con IVA incluido, de modo que la entrada se sitúa en 4,22 euros por millón de tokens y la salida en 21,11 euros, en lugar de los 5,28 y 26,39 euros que costaba Opus 5. Las lecturas de caché cuestan 0,21 euros por millón de tokens, y las escrituras 5,28 euros. La compañía también ha anunciado que los planes Pro, Max, Team y Enterprise reciben límites de uso ampliados, y que Sonnet 5.5 y Haiku 5.5 llegarán en las próximas semanas con parte de estas mejoras.

Aunque todavía no hay análisis independientes que confirmen todos los datos aportados por Anthropic, la impresión inicial es que esta generación ha puesto el foco en la eficiencia y el control. La combinación de menor coste, mayor velocidad y mejor comportamiento en tareas largas podría marcar un punto de inflexión en la adopción de agentes de IA en el mundo empresarial, especialmente en Europa, donde la regulación y la preocupación por la seguridad están muy presentes.

Con este lanzamiento, Anthropic deja claro que la carrera de la IA ya no se mide solo por quién saca la mejor puntuación en un benchmark, sino por quién consigue hacer más trabajo real, en menos tiempo y con menos riesgo. Opus 5.5 apunta en esa dirección, y habrá que ver cómo responde el mercado europeo ante la nueva oferta.