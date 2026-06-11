Llevábamos tiempo escuchando rumores y filtraciones, pero por fin ha aterrizado entre nosotros Claude Fable 5, el modelo más avanzado que Anthropic ha soltado al gran público hasta la fecha. No es un lanzamiento cualquiera; estamos ante el primer integrante de la familia Mythos que sale de los laboratorios cerrados para ver qué tal se desenvuelve en el mundo real. La compañía, que parece estar dándolo todo antes de su inminente salida a bolsa, ha diseñado esta herramienta para liderar los rankings de rendimiento en ingeniería de software y gestión del conocimiento, dejando claro que no quieren ser los segundos de nadie en esta carrera tecnológica.

La expectación es máxima porque, aunque Anthropic suele ser bastante comedida, las cifras que manejan con este nuevo modelo son de las que quitan el hipo. Se nota que han querido dar un golpe sobre la mesa en territorio europeo y estadounidense, buscando atraer a esas empresas que necesitan un extra de potencia que los modelos actuales no alcanzan a dar. Eso sí, no todo va a ser jauja, porque este despliegue de músculo computacional viene acompañado de unas medidas de seguridad bastante estrictas y un modelo de costes que va a obligar a más de uno a rascarse el bolsillo si quiere sacarle todo el jugo.

Claude Fable 5: potencia bruta y proezas que parecen ciencia ficción

Si algo ha dejado a los expertos con la boca abierta es la capacidad de Fable 5 para merendarse tareas que a un equipo humano le llevarían meses. Un ejemplo que ya circula por todos los mentideros tecnológicos es el de Stripe; la plataforma de pagos utilizó esta IA para migrar una base de código de 50 millones de líneas en lenguaje Ruby. Lo que normalmente habría supuesto dos meses de curro intenso para un grupo de ingenieros, Fable 5 lo ventiló en menos de un día. Esta eficiencia en la programación es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes y lo que puede marcar la diferencia en el sector del desarrollo.

Pero no solo de código vive el hombre. En el apartado de la visión artificial, el modelo ha demostrado una agudeza visual fuera de lo común. Es capaz de reconstruir el código fuente de una web partiendo simplemente de una captura de pantalla e incluso se ha permitido el lujo de pasarse el mítico juego Pokémon Rojo Fuego analizando solo las imágenes de la partida. Esto demuestra que la comprensión del contexto visual y la memoria a largo plazo han dado un salto evolutivo importante, permitiendo al sistema trabajar con millones de tokens sin perder el hilo de la conversación o de la tarea que tiene entre manos.

Seguridad por niveles y el polémico ‘fallback’ a Opus

Como en Anthropic son muy de ir con pies de plomo, han decidido que Fable 5 no sea un campo abierto sin puertas. El modelo es tan potente que han tenido que ponerle una especie de ‘policía interna’. Para evitar que se use en temas peliagudos como la ciberseguridad ofensiva o la creación de sustancias químicas chungas, han implementado un sistema de clasificadores que monitoriza las peticiones. Si el sistema detecta que le estás pidiendo algo que se sale de las normas, no te dará la respuesta el modelo Fable 5, sino que se activará automáticamente Claude Opus 4.8, que es el modelo anterior y algo menos ‘peligroso’ según los criterios de la empresa.

Este mecanismo de redirección, aunque garantiza que la IA no se convierta en una herramienta para el mal, ha generado cierto debate. Desde la compañía aseguran que esto solo ocurre en menos del 5% de las sesiones, pero para el usuario que está pagando por la máxima potencia, puede resultar un poco frustrante terminar usando un modelo inferior por un falso positivo de seguridad. Además, existe una versión aún más potente llamada Mythos 5, pero esa se la guardan para un grupo selecto de ‘ciberdefensores’ y agencias gubernamentales bajo el Proyecto Glasswing, dejando claro que el poder total no está al alcance de cualquiera todavía.

Precios de Claude Fable 5, suscripciones y la letra pequeña de los datos

En el tema de la pasta, la cosa está clara: la calidad se paga. Claude Fable 5 tiene un precio de 10 dólares por millón de tokens de entrada y 50 por millón de salida. Aunque a simple vista parezca caro, los responsables del producto defienden que al ser un modelo más inteligente, necesita menos vueltas para resolver un problema, por lo que al final el coste por tarea podría compensar. Para los que ya pagan religiosamente su suscripción Pro o Team, la buena noticia es que el acceso será gratuito hasta el 22 de junio, pero a partir de ahí hará falta usar créditos adicionales si no quieren quedarse con las ganas de probarlo.

Otro punto que ha levantado algunas ampollas es el cambio en la política de privacidad. A partir de ahora, todas las interacciones con los modelos de la clase Mythos estarán sujetas a una retención de datos obligatoria de 30 días. Se acabó eso de la retención cero que pedían muchas empresas para proteger sus secretos industriales; Anthropic dice que necesita guardar esos chats durante un mes para vigilar que nadie intente saltarse las protecciones de seguridad. Aunque prometen que no usarán esos datos para entrenar a sus futuros modelos, es un peaje que las compañías europeas, tan celosas de la privacidad, tendrán que valorar con mucho cuidado antes de lanzarse a la piscina.

El dilema del consumo de recursos en el día a día

No todo son flores para el nuevo retoño de Anthropic. Algunos usuarios intensivos, sobre todo en foros como Reddit, han empezado a quejarse de que Fable 5 es un auténtico devorador de recursos. Se comenta que en tareas de mucha exigencia, el modelo puede llegar a consumir hasta un 2% de la cuota de uso por cada minuto de trabajo. Esto significa que incluso con los planes de pago más caros, es posible quedarse ‘seco’ de tokens en un abrir y cerrar de ojos si no se gestiona con cabeza. Es el precio de tener a un superordenador pensando por ti, pero obliga a replantearse la estrategia de uso y dejar a Fable 5 solo para los problemas verdaderamente complejos.

Este nuevo modelo representa un hito técnico innegable que posiciona a la empresa muy cerca de la valoración del billón de dólares, superando en eficiencia de tareas a gran parte de sus competidores directos. Con su capacidad para resolver problemas científicos y de programación en tiempo récord, se convierte en una herramienta muy valiosa, siempre que se acepten las nuevas reglas de supervisión y el coste que conlleva su mantenimiento operativo. El equilibrio entre la seguridad extrema que impone Anthropic y la libertad que demandan los usuarios será lo que determine si esta versión se asienta como el estándar de la industria o si el fallback a modelos anteriores y las limitaciones de uso terminan por lastrar una tecnología que, sobre el papel, es sencillamente impresionante por su autonomía y razonamiento superior.