Civilization VI de Sid Meier trae una actualización de verano

Sid Meier’s Civilization VI o simplemente Civilization VI es un videojuego de estrategia por turnos que pertenece a la serie títulos Civilization que seguro que ya conoces. Apareció el pasado año y está disponible para varias plataformas, entre ellas también para GNU/Linux y que podrás encontrar desde la tienda online de Valve, la famosa Steam de la que tanto hablamos y tantas alegrías da a los amantes del gaming y Linux.

El sistema de juego que tiene Civilization VI es sencillo, imperios en un mapa con unos gráficos más que decentes, en el que deberás realizar tus estrategias para gestionar las ciudades y realizar las defensas y ataques necesarios para derrotar a tus enemigos. A mucho no les gusta este tipo de videojuegos por tunos y prefieren los tradicionales juegos de estrategia en tiempo real, pero seguro que esa no es la opinión de todos. Independientemente de presentar al juego, ese no era el objetivo de este artículo.

En realidad el artículo se debe a que se ha actualizado con una nueva implementación conocida como Summer 2017 Update que puedes conseguir ya para las versiones de Windows, y que pronto llegará a las versiones de Linux y también a las de Mac, que andan un poco retrasadas con respecto a las del sistema de Microsoft. Es algo normal, ya que los desarrolladores suelen dar prioridad a la plataforma con más clientes.

Los desarrolladores han anunciado públicamente que las versiones Linux y Mac tardarán y agradecen la paciencia de todos los usuarios afectados. Así que esperaremos noticias en Steam o de cualquier otra fuente para ver si finalmente aparecen sin demasiada demora. Por el momento, puedes seguir disfrutando el videojuego sin la actualización o adquirirlo desde ahora si no lo tenías (y te gusta) y seguir esperando para la actualización. Por cierto, el parche tiene mejoras para el ajuste de mapas, mejoras para la GUI, la AI, y otras…