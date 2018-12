Cities: Skylines actualizado con un nuevo DLC

Cities: Skylines ha recibiod una interesante y maravillosa actualización, una pequeña sorpresa para todos los gamers que están enganchados a este increíble título de simulación de ciudades y gestión de las mismas. El nuevo DLC tiene nuevo contenido y también algunos problemas o bugs que se daban en la anterior versión corregidos, por tanto eso se traducirá en más diversión y una mejor experiencia para los usuarios de este videojuego.

Concretamente el DLC se conoce como Industries DLC y llega tras otros DLCs anteriores. Así Cities: Skylines se continúa actualizando para contentar a sus adeptos, que ya no tendrán que sufrir más esos pequeños inconvenientes que se han corregido. En las tiendas online de videojuegos como Humble Store y Steam de Valve y apuedes adquirir tanto el título original, como los diferentes DLCs disponibles, e incluso hay packs con todos ellos a un buen precio.

Por ejemplo, en el enlace de Steam anterior tienes el pack completo, donde por ahora no se incluye este DLC Industries, pero supongo que lo actualizarán pronto y lo añadirán a la lista. No obstante, puedes adquirirlo desde ya desde este otro enlace de Steam, donde si que tienes directamente la compra para Industries DLC. Lo encontrarás en dos versiones, una más barata de unos 14€ y otra más cara de 17€, esta última nombrada como Plus.

Con esta nueva DLC podrás dirigir tu propia industria, con nuevos edificios industriales para construir, tanto extractores de materias primas como los destinados a producción del producto final. Se engloban la industria agrícola, forestal, mineral, petróleo, etc. Esos edificios incluyen extractores, instalaciones de almacenamiento, procesado y edificios auxiliares, así como otros extras y carreteras. Fábricas de comida, juguetes, muebles, automóviles, electrónica,…que fabrican artículos para dar trabajo y bienestar a tu ciudad…