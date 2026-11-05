Cinnamon 6.8 ya está disponible con importantes novedades para uno de los escritorios más populares del ecosistema Linux. La nueva versión, desarrollada por el equipo de Linux Mint, marca un punto de inflexión en su evolución gráfica: la sesión Wayland deja de estar etiquetada como experimental y pasa a contar con soporte oficial, mientras X11 continúa estando disponible como alternativa.

El lanzamiento también incorpora gestos de panel táctil con respuesta más precisa, mejoras en la conectividad inalámbrica, ajustes en los controles de sonido y numerosas correcciones en el gestor de ventanas Muffin y otros componentes del escritorio. Se trata de una actualización que combina cambios importantes en la infraestructura gráfica con mejoras prácticas para el uso cotidiano.

Wayland deja de ser experimental desde Cinnamon 6.8

La novedad más relevante de Cinnamon 6.8 es la consolidación de su soporte para Wayland. Después de un prolongado periodo de desarrollo, el equipo considera que la experiencia ha alcanzado un nivel de estabilidad y funcionalidad suficientemente maduro para abandonar su condición experimental.

El trabajo realizado abarca diferentes partes del escritorio. Se ha mejorado la colocación y el dimensionamiento de las ventanas, los menús contextuales y los menús emergentes de los complementos del panel. También se han corregido problemas relacionados con el robo del foco, que podían provocar que una aplicación interrumpiera inesperadamente la interacción con otra.

La compatibilidad con varios monitores y conmutadores KVM también ha mejorado. Además, se ha trabajado en la aceleración gráfica por hardware tanto en el compositor como en las aplicaciones Wayland y Xwayland.

Otro aspecto importante es la mejora del soporte HiDPI. Los iconos y cursores se representan con mayor nitidez, y se han corregido problemas de escalado que afectaban a determinadas aplicaciones basadas en Chromium, como Visual Studio Code y Slack.

Las aplicaciones ejecutadas con privilegios elevados mediante pkexec también pueden funcionar como clientes Wayland nativos, en lugar de depender de Xwayland.

A pesar de este avance, X11 no desaparece. Cinnamon 6.8 mantiene ambas sesiones para que los usuarios puedan elegir la tecnología gráfica que mejor se adapte a sus necesidades y hardware.

Gestos de panel táctil más precisos

Cinnamon 6.8 incorpora gestos de panel táctil con correspondencia directa entre el movimiento de los dedos y la acción realizada en el escritorio, tanto en Wayland como en Xorg.

Este comportamiento, conocido como one-to-one gestures, permite que las animaciones y los desplazamientos respondan de manera más natural a los movimientos físicos del usuario. En lugar de ejecutar una transición predeterminada independientemente de la velocidad del gesto, el escritorio sigue de forma más directa el movimiento del panel táctil.

Los gestos también reciben numerosas correcciones. Se han solucionado problemas con desplazamientos consecutivos, el arrastre del ratón en la vista general y el cambio entre ventanas. La gestión de gestos en Expo, Overview y el selector de ventanas también se ha perfeccionado.

Mejoras en redes y conexiones VPN

El complemento de red de Cinnamon reorganiza la presentación de las conexiones VPN y WireGuard. Ahora aparecen agrupadas en una misma sección, con etiquetas que permiten identificar el tipo de conexión.

También mejora la detección de redes inalámbricas que utilizan WPA3 y OWE, dos tecnologías relacionadas con la seguridad y el cifrado de las conexiones Wi-Fi.

La gestión de perfiles inalámbricos recibe varias correcciones. Se solucionan problemas que podían generar entradas duplicadas, mostrar incorrectamente los puntos de acceso o impedir eliminar un perfil concreto cuando existían varias configuraciones para una misma red.

El complemento también mejora la identificación de conexiones activas cuando intervienen dispositivos que no están gestionados directamente por NetworkManager.

Controles de sonido más cómodos

El complemento de sonido recibe varios cambios destinados a facilitar el acceso a los dispositivos de audio.

Los dispositivos de salida aparecen ahora desplegados de forma predeterminada, evitando tener que realizar pasos adicionales para seleccionar una salida. El selector de dispositivos de entrada también mejora: permanece visible después de finalizar una grabación y se muestra cuando hay varios dispositivos de entrada conectados.

Además, el complemento de sonido admite varias instancias y se corrige un problema que podía provocar la aparición de botones duplicados para abrir o cerrar reproductores multimedia.

Cinnamon 6.8 añade mejoras en ventanas, notificaciones y estabilidad

La gestión de ventanas también incorpora pequeños cambios funcionales. La lista tradicional de ventanas incluye una opción en el menú contextual para mantener una ventana siempre visible, por encima de las demás.

La lista agrupada recibe correcciones relacionadas con las etiquetas, el orden de las ventanas y su asociación con los espacios de trabajo. También se pueden desplazar las miniaturas de vista previa cuando su contenido supera el espacio disponible.

En el apartado de estabilidad, Cinnamon 6.8 corrige un problema que podía congelar el escritorio al representar las sombras de las ventanas. Se han solucionado asimismo incidencias en el desplazamiento, los menús emergentes y el posicionamiento del teclado en pantalla.

El sistema de notificaciones recibe diferentes correcciones para evitar que determinadas operaciones continúen ejecutándose después de destruir una notificación. También se han revisado la limpieza de recursos y el tratamiento de los indicadores de notificaciones críticas.

Mejor integración con IBus y autenticación

Los usuarios que utilizan métodos de entrada basados en IBus también encontrarán mejoras. Se ha revisado la aplicación de las variantes de distribución del teclado, la posición de las ventanas emergentes de selección de idioma y la gestión del demonio IBus durante el inicio de sesión.

La actualización incorpora además ajustes en la autenticación mediante PAM y Polkit, así como una mejor integración de oo7-portal con el portal Secret, utilizado para gestionar información sensible y credenciales de aplicaciones.

También se han mejorado la detección de conflictos entre atajos de teclado, la gestión de avatares de usuario y la inicialización de los perfiles de energía.

Linux Mint 27 estrenará Cinnamon 6.8

Cinnamon 6.8 está previsto para acompañar a Linux Mint 27, cuyo lanzamiento está programado para finales de 2026. Esta versión de la distribución estará basada en Ubuntu 26.04 LTS y marcará también un cambio en su calendario de desarrollo, con una nueva periodicidad anual.

La llegada de Cinnamon 6.8 supone un paso importante para Linux Mint. El proyecto ha mantenido durante años una postura prudente frente a Wayland, priorizando la estabilidad y la compatibilidad antes de abandonar la etiqueta experimental.

Con esta versión, el escritorio da por superada esa etapa y ofrece dos sesiones gráficas oficialmente compatibles. La transición no supone la desaparición inmediata de X11, pero sí establece una base más sólida para el futuro de Cinnamon en Linux.