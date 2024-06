Tal y como se esperaba por las fechas en las que estamos, ya está disponible Cinnamon 6.2. Los pasos que nos llevan a una nueva versión de Linux Mint pasan por que Canonical lance una nueva versión de Ubuntu, el proyecto menta nos entregue un nuevo lanzamiento del entorno gráfico que desarrolla y a esto le siga una nueva versión de su sistema operativo. El primer paso tuvo lugar en abril, y el segundo durante este fin de semana.

En cuanto a novedades, Cinnamon 6.2 no llega con una larga lista de destacadas. Como muchos otros proyectos, Clem Lefebvre y su equipo están ahora centrándose en Wayland, y también puliendo lo que lanzaron en versiones pasadas. El trabajo de optimización no deja de ser importante, pero no motiva tantos titulares. Lo que tenéis a continuación es una lista con algunas de las novedades que han llegado junto a Cinnamon 6.2.

Novedades más destacadas de Cinnamon 6.2

Insignias de bienvenida para las sesiones de Cinnamon.

Posibilidad de mostrar la barra de búsqueda por defecto en el cuadro de diálogo del selector de aplicaciones.

Nuevas opciones de retraso del bloqueo de pantalla de 5 y 10 segundos.

Soporte mejorado para las aplicaciones Flatpak.

Nueva XApp – aplicación de Mint – propia para cuentas en línea basada en GTK.

Posibilidad configurar enlaces para Spices.

Ahora es posible mostrar los estados de carga/descarga pendientes de la batería en Administración de energía.

Nuevo icono de acción para el tema Mint-X.

Mejoras en el soporte para NVIDIA.

Mejoras en el selector de espacios de trabajo.

Se ha añadido el apartado Ciencia en el menú.

Cinnamon 6.2 es el escritorio que desarrolla el equipo de Mint para su sistema operativo, pero también se puede instalar en otras distribuciones. Los archivos están publicados en GitHub. Próximamente estará disponible para instalar en algunas distribuciones Rolling Release como Arch Linux, y en julio o agosto llegará Linux Mint 22 con este escritorio en su edición principal.