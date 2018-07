Cinnamon 4.0 será más compatible con las tarjetas Nvidia

No hace mucho que hemos recibido la nueva versión de Linux Min 19 Tara, una versión nueva de una de las distribuciones Gnu/Linux más populares del mundo GNU. Y esto hace que el equipo de Linux Mint desarrollen otros proyectos del ecosistema Linux Mint. Así pues, el siguiente proyecto en actualizar será Cinnamon, el escritorio estándar de la distribución.

La próxima versión será Cinnamon 4.0, una versión que se centrará en dos objetivos: ser más rápido y ser más compatible con las tarjetas Nvidia.En las últimas versiones de Cinnamon se ha detectado que en ciertas animaciones y momentos, el escritorio crea girones gráficos debido al uso del driver estándar de la tarjeta gráfica. Esto ocurre con equipos con Nvidia y otras tarjetas gráficas minoritarias.

Así pues, ahora el equipo de Cinnamon se dedicará a probar y desarrollar con diferentes resoluciones, equipos y tarjetas gráficas con el fin de que Cinnamon 4.0 deje de hacer esos “girones gráficos”. Por otro lado, se pretende eliminar ciertos elementos de Cinnamon que provocan un retraso en el funcionamiento del escritorio y por lo tanto hace que el escritorio sea más lento que otros escritorios del mundo Gnu/Linux.

El equipo de Cinnamon se ha centrado durante meses en aligerar y hacer más rápido su escritorio, algo que están consiguiendo poco a poco. Por eso es interesante que anuncien esto, pues seguramente que se conseguirán estos dos objetivos.

Clement Lefebvre también ha comunicado el próximo lanzamiento de LMDE 3.0, la versión rolling release de Linux Mint que no se basa en Ubuntu sino que se basa en Debian. Esta nueva versión saldrá a finales de esta semana o de la siguiente, su fecha exacta aún se desconoce pero si que sabemos que está casi lista para su liberación.

Linux Mint es una distribución muy popular orientada al usuario novel, algo que cumple perfectamente. Y lo más llamativo es que su modesto equipo de desarrollo no hacen grandes cambios, pero si que poco a poco hacen cambios. Cinnamon 4.0 no se puede conseguir aún, pero si que podemos tener Linux Mint y Cinnamon 3.8, la última versión estable de este escritorio.