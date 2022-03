Chromium ya esta disponible para Fuchsia OS

Google dio a conocer recientemente la publicación de una versión completa del navegador web Chromium para el sistema operativo Fuchsia, que paso a reemplazar al navegador «Simple Browser» ofrecido anteriormente en la lista de aplicaciones, diseñado para ejecutar aplicaciones web independientes y no para trabajar con sitios.

Indirectamente, brindar soporte para un navegador web regular confirma la intención de Google de desarrollar Fuchsia no solo para IoT y dispositivos de consumo como Nest Hub, sino también para plataformas de escritorio.

La interfaz de compilación de Chromium para Fuchsia es generalmente similar a las compilaciones para otros sistemas de escritorio, con la excepción de fallas y errores únicos, como problemas para mostrar menús contextuales y abrir varias ventanas.

Al mismo tiempo, recientemente se ha trabajado activamente para eliminar tales problemas, por ejemplo, el otro día se proporcionó soporte para el visor de PDF incorporado y la capacidad de imprimir.

En la publicación en Reddit por oldschool-51 comparte algunas capturas de pantalla y lo siguiente:

¿qué no funciona? Si sale de Chrome, terminará con una pantalla de emulador negra; no veo ninguna forma de volver al escritorio. La rueda de desplazamiento del mouse se comporta de manera diferente a como lo hace normalmente. En lugar de desplazarse hacia abajo en la página, actúa como «hacer clic» En mi computadora, la «caja giratoria» no funciona, simplemente falla. El comando fx nunca funciona desde el área ~ aunque jiri sí, tienes que cambiar a fucsia para que funcione, Lo que SÍ funciona es el comando experimental ffx emu si lo habilita según las instrucciones. Construir fucsia es enorme: se necesitan más de 80 g de mi ssd de 128 g en mi caja Asus pn41, por lo que no pude construir desde Ubuntu normal, pero Lubuntu está bien para esto. Aún así, lleva 7 horas en un celeron quad core N5100 con 16 g de ram, ¡así que una de esas cosas que puedes hacer durante la noche!

Recordemos que Fuchsia OS ha sido desarrollado por Google desde 2016, teniendo en cuenta las carencias en materia de escalado y seguridad en la plataforma Android. El sistema se basa en el microkernel Zircon, basado en los desarrollos del proyecto LK, extendido para su uso en varias clases de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes y computadoras personales. Zircon amplía LK con soporte para procesos y bibliotecas compartidas, un nivel de usuario, un sistema de manejo de objetos y un modelo de seguridad basado en capacidades.

Los controladores se implementan como bibliotecas dinámicas de espacio de usuario cargadas por el proceso devhost y administradas por el administrador de dispositivos (devmg, Device Manager).

Fuchsia tiene su propia interfaz gráfica escrita en Dart usando el framework Flutter. El proyecto también desarrolla el marco de la interfaz de usuario de Peridot, el administrador de paquetes Fargo, la biblioteca estándar libc, el sistema de renderizado Escher, el controlador Magma Vulkan, el administrador compuesto Scenic, MinFS, MemFS, ThinFS (lenguaje FAT en Go) y el archivo Blobfs, así como el administrador de particiones FVM. Para el desarrollo de aplicaciones, se proporciona soporte para C/C++, Dart, también se permite Rust en los componentes del sistema, en la pila de red Go y en el sistema de compilación del lenguaje Python.

El proceso de inicio utiliza un administrador del sistema que incluye appmgr para crear el entorno de software inicial, sysmgr para crear el entorno de inicio y basemgr para configurar el entorno de usuario y organizar el inicio de sesión.

Para garantizar la seguridad, se propone un sistema avanzado de aislamiento de sandbox, en el que los nuevos procesos no tienen acceso a los objetos del kernel, no pueden asignar memoria y no pueden ejecutar código, y se utiliza un sistema de espacio de nombres para acceder a los recursos, que determina los permisos disponibles.

La plataforma proporciona un marco para crear componentes, que son programas que se ejecutan en su sandbox y que pueden interactuar con otros componentes a través de IPC.

Para ver el estado actual de desarrollo de Fuchsia, se puede usar el emulador, así como las compilaciones de prueba del proyecto dahliaOS del cual recientemente hablamos sobre su nueva versión liberada aquí.