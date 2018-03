Chromium y Firefox ya se pueden instalar como snaps en Ubuntu

Canonical ha anunciado que los populares navegadores web Chromium y Firefox ya están disponibles para su instalación a través de snaps en Ubuntu y otros sistemas compatibles.

El sistema universal de empaquetado de aplicaciones (conocido como SNAP por sus siglas en inglés) se está cada vez más popular, y los planes de la compañía detrás de Ubuntu son hacerlo el sistema de instalación por defecto e incluso agregarlo desde un inicio en sus futuros lanzamientos.

Una de las mejores características sobre las aplicaciones Snap es que son seguras por su diseño, utilizando un contenedor para desplegar el software en varias distribuciones de Linux que soportan el formato binario de Snaps de Canonical.

Los Snaps también son buenos para siempre tener aplicaciones actualizadas, aunque ahora el trabajo principal de Canonical es convencer a más desarrolladores de portar sus aplicaciones en Snap para Ubuntu y otras distribuciones.

Las ultimas aplicaciones portadas a Snap son los dos navegadores web Chromium y Mozilla Firefox que ahora pueden ser instalados en Ubuntu y otras distribuciones compatibles con Snaps.

Ambos navegadores pueden ser instalados a través de Snaps en las distribuciones de Linux compatibles, entre las que podemos mencionar Arch Linux, Solus, Linux Mint, OpenSuse, Debian y Gentoo. Por lo tanto, si quieres instalar Chromium y/o Firefox, sólo tendrás que usar una línea de código:

Una vez que las aplicaciones estén instaladas como Snap no tendrás que preocuparte por actualizar, siempre se actualizarán a su versión más reciente tan pronto como los desarrolladores la hagan disponible. Por supuesto, si tienes Ubuntu no hace mucho sentido instalar Firefox como Snap porque es el navegador por defecto y siempre se actualiza de forma automática cuando hay una nueva versión.

Chromium is an open-source browser project that aims to build a safer, faster, and more stable way for all users to experience the web 🕸️ 🌍

snap install chromiumhttps://t.co/QuTNRYRslF pic.twitter.com/OMQTxlGwXq

— Ubuntu (@ubuntu) 14 de marzo de 2018