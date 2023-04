Creo que no somos pocos los usuarios de Linux que nos quejamos de que no se nos cuida igual que a los de Windows o macOS. Sin ir más lejos, hay una versión de Spotify para Linux que no soporta directamente la compañía de música en streaming, y avisa de que no todas las funciones estarán disponibles como en las versiones de los sistemas de Microsoft y Apple. También se nota que nos cuidan menos cuando los navegadores basados en Chromium han podido usar el tema oscuro desde que existe la opción, y nosotros aún tenemos que tirar de algún que otro truco para conseguir el mismo comportamiento.

Desde hace tiempo, he estado siguiendo tímidamente el hilo de este bug en bugs.chromium.org. Hoy, como he hecho en otras ocasiones, me ha dado por mirar, y en teoría el bug ya está corregido y todo funciona en Chromium 114. Ahora mismo estamos en navegadores que se basan en Chromium 111-112, por lo que aún faltan dos meses para comprobar si todo esto funciona o no. La versión que ya debería cambiar el tema junto al que tengamos elegido en el sistema operativo está ahora en el canal Dev, y ya se puede probar desde Flathub.

Chromium con el tema del sistema en GTK y Qt

Ahora bien, teniendo en cuenta todo el tiempo que han estado para solucionar este fallo y habiendo visto que no funciona en Qt, yo sigo manteniéndome escéptico. En el seguimiento del bug, en un mensaje publicado el 10 de abril, se menciona esto:

Activar WebUIDarkMode en Linux: – Añadido DarkModeManagerLinux.

– Preferencia del modo oscuro del monitor desde org.freedesktop.portal.Settings y GTK/QT.

– La preferencia del portal toma prioridad sobre las preferencias del kit de herramientas.

– ChromeBrowserMainExtraPartsViewsLinux es propietario de DarkModeManagerLinux.

Si hacemos la prueba en GNOME/GTK, veremos que sí, que el tema cambia con el del sistema operativo, pero no en Plasma/Qt. Lo que no he visto que cambie automáticamente son las herramientas del desarrollador, y también se mantiene blanca la pagina que muestra el código fuente, pero es un primer paso. Esta mejora debería verse reflejada también en otros navegadores, como Chrome, Opera y Vivaldi. No menciono a Brave porque ellos aplicaron su propia solución hace mucho. Para ver el resultado final tendremos que esperar a junio, cuando llegue Chromium 114.