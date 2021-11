Chromium, Chrome o derivados. Elementos para tomar una decisión.

Como ustedes saben, entre la Fundación Mozilla y yo hay algo personal. Eso, salvo algún fork de Firefox ya comentado por Darkcrizt que todavía no tuve oportunidad de probar, me deja como alternativa a Google Chrome o alguno de los derivados dela parte libre de su código. Pero, ¿Cuál es la diferencia?

Chromium, Chrome y derivados. Parecidos y diferencias

Comencemos diciendo que Chromium es completamente de código abierto. Cualquiera de nosotros puede descargar su código fuente de GitHub, modificarlo y crear su propio navegador. Es lo que hacen los desarrolladores de Brave, Vivaldi y Edge. De acuerdo a los términos de la licencia es posible agregarle prestaciones bajo código privativo. Es lo que hacen Google Chrome o Vivaldi.

A principios de este año se conoció la noticia de que Google, principal responsable del desarrollo de Chromium decidió poner más difícil las cosas a sus competidores. En la empresa detectaron que algunos navegadores de la competencia basados ​​en Chromium ofrecían funciones exclusivas de Chrome aprovechándose de los servidores de Google. Entre ellas las de sincronizar marcadores, contraseñas y datos usando las cuentas de Google. Tambien la de hacer llamadas vía Internet usando el navegador. Esas funciones desaparecieron de Chromium mientras que los navegadores derivados implementaron sus propias variantes.

Con respecto a la instalación de códecs para reproducir contenido de los sitios de streaming, Google Chrome ya lo tiene instalados y los navegadores derivados ofrecen la opción para hacerlo. En Chromium hay que hacerlo manualmente.

Instalación

Chromium viene en los repositorios de las principales distribuciones Linux (En Ubuntu y derivados salvo Linux Mint en formato Snap) Google Chrome se puede descargar en formatos DEB y RPM además de código fuente. Las dos primeras alternativas agregan un repositorio que se encarga de las actualizaciones. Con respecto a las otras opciones:

Vivaldi: Formatos DEB y RPM

Opera: DEB. RPM, SNAP.

Brave: DEB, RPM, SNAP.

Microsoft Edge: DEB, RPM

Privacidad

Los navegadores Microsoft Edge y Google Chrome, a pesar de que ofrecen características para proteger el anonimato del usuario, necesitan rastrear su información para ofrecer todas las funciones. De los derivados el más enfocado en la privacidad es Brave que integra un modo privado conectado a la red Tor y bloquea anuncios y rastreadores de manera que los sitios no lo detecten y restrinjan prestaciones.

Por su parte, el navegador Opera, además del bloqueador de anuncios incluye una VPN gratuita integrada en la que solo hay que activar y seleccionar la ubicación.

En el caso de Vivaldi destacan la superioridad de su bloqueador de anuncios integrado por sobre las extensiones con la misma función. También tiene un inhibidor de rastreo.

Chromium no envía datos a nadie, pero tampoco ofrece características de bloqueo de anuncios o rastreo.

¿Cuál elegir?

Existen varios sitios web que te permiten comparar la performance del navegador desde un criterio objetivo, pero más allá de eso hay criterios personales. Mi compañero Pablinux es un ferviente usuario de Vivaldi. Por mi parte, reparto mi tiempo de navegación entre Brave y Microsoft Edge. Brave me ahorra un montón de tiempo de anuncios, además de incluir un cliente BitTorrent integrado para las descargas. Sin embargo, todavía no fui capaz de entender su complicado mecanismo de sincronización mediante código QR. Para sincronizar entre dispositivos uso Edge que tiene un eficaz mecanismo de importación de contraseñas y marcadores, aunque el manejo de favoritos cuando tienes una cantidad importante no es lo más cómodo. Su fuerte es la integración con los servicios web de Microsoft. El traductor incorporado y el lector de pdf integrados, también resultan muy útiles.

Sin dudas, si usas los servicios de Google como Gmail o Youtube, Google Chrome te dará los mejores resultados, mientras que si buscas un navegador sin bloatware, no puedes dejar de probar Chromium.

No puedo decir mucho de Opera, no lo uso desde que era una empresa de capitales escandinavos (ahora está en manos chinas) sin embargo le tengo mucho cariño. Era el salvavidas que teníamos los linuxeros para acceder a los sitios que solo admitían Internet Explorer. Si lo usas y quieres contarnos que es lo que te gusta, ahi abajo está el formulario de comentarios.