ChromeOS será compatible con las aplicaciones Gnu/Linux

Aunque es cierto que los usuarios de Google ChromeOS no son tan abundantes como los usuarios de Debian, Linux Mint o Fedora, lo cierto es que no deja de ser una distribución más, pero no GNU sino perteneciente a Google.

La gran empresa del buscador ha decidido actualizar su sistema operativo y hacerlo más compatible si cabe con aplicaciones Gnu/Linux. La próxima actualización de ChromeOS será compatible con máquinas virtuales Linux.

Esto es un gran paso puesto que permitirá la ejecución de aplicaciones Gnu/Linux en Google ChromeOS. Esta compatibilidad no será a corto plazo pero si se espera que llegue antes de que termine el año 2018.

Junto a esta compatibilidad, Google ChromeOS tendrá soporte para una inmensa cantidad de aplicaciones y programas informáticos ya que desde hace tiempo no solo admite sus aplicaciones sino que también admite apps de Android, ampliando aún más si cabe su catálogo de aplicaciones.

Las aplicaciones Gnu/Linux no son muchas más que las aplicaciones del ecosistema Android, pero hemos de recordar que el mundo del Servidor está copado por Linux, por lo cual, tras soportar este tipo de aplicaciones, ChromeOS tendrá acceso a diversas herramientas para gestionar redes y servidores.

A pesar de que son muchos los usuarios que afirman que ChromeOS terminará desapareciendo en favor de Android, lo cierto es que Google cada vez invierte más apoyos en Google ChromeOS, lo que me indica que los planes de Google serán similares a otros proyectos libres como PureOS, los cuales pretenden crear una distribución para móviles y otra para escritorio y que ambas puedan converger o tengan las mismas compatibilidades.

Personalmente no creo que este soporte a Gnu/Linux cambie mucho el rumbo de ChromeOS pero será algo que vean positivamente los “posibles” usuarios que vengan o conozcan Gnu/Linux, aunque hemos de decir que la filosofía del sistema operativo sigue siendo la misma.