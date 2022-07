No voy a mentir diciendo que sería mi opción principal, pero es noticia y tenemos que cubrirla. Ya hace varios meses que se presentó chromeOS Flex, un sistema operativo muy parecido al de Google que pretende hacerse un hueco entre los equipos más discretos. Hace unas horas, su lanzamiento se ha hecho oficial, por lo que los usuarios interesados ya pueden instalar el sistema operativo en forma de versión estable.

La versión que hay disponible es chromeOS Flex 103, y como decimos es parecido pero no igual al sistema que Google ofrece para sus portátiles. Le falta, quizá, lo más importante: soporte para aplicaciones Android y la Play Store, con lo que seguro que muchos veríamos con otros ojos a este sistema operativo para PC/Mac que, tal y como se ofrece, deja que desear.

chromeOS Flex no soporta apps de Android

Por todo lo demás, chromeOS Flex sí incluye el navegador Chrome, la misma interfaz que chromeOS, sincronización en la nube, Google Assistant, Family Linx, Smart Lock y la opción para compartir archivos con dispositivos conectados a una misma red.

Google ha certificado unos 400 dispositivos como que funcionan con chromeOS Flex y espera que esa cifra suba en el futuro. Estar certificado significa que el audio (entrada y salida), la pantalla, la red, los puertos USB, las cámaras web y otros componentes deben funcionar sin problemas.

Los requisitos para poder instalar chromeOS Flex son:

Un equipo con procesador Intel o AMD compatible con 64bits.

4GB de RAM.

16GB de almacenamiento.

Que se pueda instalar el sistema vía USB.

Compatibilidad con BIOS.

Un equipo de 2010 o posterior.

Los usuarios interesados, pueden seguir este tutorial para instalar chromeOS Flex.

¿Es una buena opción? Opinión del editor

En lo personal, sin haberlo probado pero habiéndome informado sobre lo que trae y su funcionamiento, diría que no. Desde que se llamaba Chrome OS, el sistema operativo de escritorio de Google es como un quiero y no puedo, básicamente un navegador desde el que se hace todo. chromeOS de Chromebooks ya no es así, ya que soporta aplicaciones de Android y eso hace mucho, pero esta versión para PC o Mac está muy limitada.

En mi opinión, en Linux hay muchas opciones que merecen mucho más la pena, y más para los que no tienen miedo a probar. Por ejemplo, Lubuntu (LXQt), Raspberry Pi OS (si el equipo es de 32bits) o incluso muchas distribuciones con Xfce ofrecerán lo mismo que cualquier otro Linux, sin limitaciones. Y si se quiere/puede prescindir del escritorio en sí, i3wm o cualquier gestor de ventanas funcionan bien en prácticamente cualquier hardware.

Pero esa es mi opinión, y si existe chromeOS Flex es porque Google piensa que se va a usar. Ahora mismo ya es oficial, y el tiempo dirá si Google ha acertado o si pasamos de su nueva propuesta.