Sobre este sistema operativo, he de reconocer dos cosas: que estoy pendiente de su evolución, aunque sea tímidamente, y que no me interesa a no ser que saquen una manera sencilla de activar la compatibilidad con aplicaciones de Android. Y es que cuando Google presentó ChromeOS Flex, la versión de su sistema operativo de escritorio para ordenadores no-Chromebook, lo que ofreció fue una opción algo limitada, que podría ser y hacer mucho más.

Así que nunca me he animado a probarlo. Y tampoco sabía que no se podía instalar desde Linux, que era necesario hacerlo a través de un instalador que sólo estaba disponible para Windows, macOS y ChromeOS. Ahora ya se puede hacer desde cualquier sistema operativo que pueda lanzar herramientas como Etcher, y entre ellos están todos los basados en Linux que conozco. Además, también se puede hacer usando el comando dd, que es la manera de grabar este tipo de imágenes desde el terminal.

ChromeOS Flex disponible desde un enlace que envían por correo

La manera oficial de conseguir la imagen, que es con extensión BIN, es ir a esta página web, rellenar los campos y recibirlo por correo. Pero como la comunidad Linux es muy amable, pronto se ha compartido un enlace directo y oficial, uno al que yo he llegado leyendo el medio OMG! Linux! (llevado por el mismo que lleva el famoso OMG! Ubuntu!).

Si necesitáis los pasos a seguir para crear el medio de instalación desde Linux, son estos:

Hay que ir a este enlace y bajar la última imagen BIN. No se garantiza su disponibilidad si se lee este artículo pasados unos meses. Lo que casi seguro que funcionará siempre es lo de poner los datos y recibir un enlace por correo. Hay que abrir el archivo y extraer su contenido, ya que viene comprimido en un ZIP. Conectamos un USB de 8GB mínimo al ordenador. En el momento de escribir este artículo, la imagen tiene un peso de unos 6GB. En este punto tenemos que grabar la imagen en el USB. Maneras de hacerlo hay muchas, pero yo recomiendo usar Etcher, (Raspberry Pi) Imager o el método «dd». Las dos primeras son herramientas con interfaz gráfica y su uso es seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. El método «dd» es abrir un terminal y escribir lo siguiente, cambiando «NOMBRE-DE-LA-IMAGEN.img» por el de la imagen descargada y la X por el número de vuestra unidad, probablemente 0:

sudo dd bs=64k if=NOMBRE-DE-LA-IMAGEN.img of=/dev/mmcblkX status=progress

Con la imagen ya creada, sólo quedará iniciar desde el USB y seguir las instrucciones que nos muestra el asistente.

¿Merece la pena?

No voy a mentir a nadie y decir que sí o que no sin haberlo probado, pero sí decir por qué no lo he probado: ChromeOS por sí mismo es un sistema operativo, basado en Linux, eso sí, que funciona con un navegador y las aplicaciones que se pueden instalar en este tirando de la tienda de Google Chrome. Por lo tanto, está muy limitado, y como usuario de Linux, yo recomendaría antes distribuciones ligeras como Lubuntu u otras con gestores de ventanas como i3-wm.

Ahora bien, ChromeOS Flex se puede ejecutar en una sesión en vivo (Live Session), por lo que, al probarlo, en el peor de los casos podemos perder algo de tiempo. Si termina gustando, se puede instalar.

Mi opinión cambiaría si se pudieran instalar aplicaciones de Android de manera sencilla. Con las apps de la Google Play, un ordenador viejo se podría convertir en una especie de tablet con acceso a Netflix, Kodi y muchos juegos. Tampoco estaría de mas poder ejecutar aplicaciones de Linux como el ChromeOS para Chromebooks, lo que abriría aún más el abanico de posibilidades.

Es probable que, en el futuro, Google se dé cuenta de que está perdiendo cuota de mercado, o podría tener más, si elimina las restricciones. Hasta entonces, por lo menos ya podemos crearnos medios de instalación/prueba también desde Linux.