Chrome OS ya es compatible con los programas de Gnu/Linux

No hace mucho que los usuarios de Chromium recibieron un lavado de imagen en su navegador web. Esto era resultado de la nueva versión del navegador web que traía consigo un nuevo aspecto. Pero el navegador web no era lo único que se actualizaba. Google ha lanzado una nueva versión o actualización de su sistema operativo, Chrome OS y de sus dispositivos. Así, junto a esta nueva versión, los usuarios de los chromebooks podrán instalar sus aplicaciones Gnu/Linux favoritas.

Si, a partir de ahora, Chrome OS no solo ejecutará sus propias aplicaciones sino que también ejecutará las apps de Android y las aplicaciones Gnu/Linux, siendo así el primer sistema operativo en cuánto a número de programas, por encima del antiguo Windows.

La versión que tenemos que buscar para poder instalar la aplicación Gnu/Linux es el número 69, pero Google ha advertido que este soporte aún está en beta, por lo que puede dar problemas con algunas aplicaciones. Además ciertos modelos de Chromebooks no podrán ejecutar estas aplicaciones debido a problemas con el kernel. Podemos comprobar la lista de los dispositivos compatibles a través de este enlace.

En cualquier caso, las notas sobre esta versión hablan de un correcto funcionamiento del emulador wine, haciendo ejecutar aplicaciones de Windows dentro del propio Chrome OS. La nueva versión de Chrome OS no solo trae esta novedad sino que añade una aplicación llamada Archivos que hace que podamos guardar documentos y configuraciones que serán enviadas a nuestra cuenta de Google Play.

Chrome OS se basa en el desarrollo de Chromium OS, una versión totalmente libre y adelantada en desarrollo a Chrome OS, por lo que si tenemos problemas con esta nueva función siempre podemos acudir a Chormium OS y puede que se haya solucionado este problema. Además, Chromium OS es un sistema operativo libre que cuenta con menos restricciones que Chrome OS.

Personalmente no me gusta mucho Chrome OS pero he de reconocer que durante los últimos meses Google está activando el proyecto y eso está haciendo que aparezcan muchas novedades como la compatibilidad con las apps de Android o las aplicaciones Gnu/Linux ¿Serán las apps de macOS las siguientes? ¿ vosotros qué pensáis?