Chrome OS deja ver su lado más Gnu/Linux con una actualización

Muchas son las cuestiones y polémicas sobre si Chrome OS de Google es o no es una distribución Gnu/Linux. Personalmente creo que Chrome OS es una distribución Linux pero no es GNU, aunque tener esta característica hace que un día no muy lejano las aplicaciones de Software Libre estén en Chrome OS.

Google es consciente de ello y últimamente está trabajando para que sea posible. A través del canal de desarrollo de Chrome OS se ha dejado ver una aplicación de Terminal, es decir, una terminal como la que tenemos en nuestra distribución Gnu/Linux.Esta aplicación o terminal permitirá que podamos navegar por el sistema operativo e incluso utilizar las funciones que tiene nuestra terminal, permitiendo así la instalación de ciertas aplicaciones Gnu/Linux. Al menos en teoría. Claro está, además de tener una terminal con la que ejecutar el instalador, el programa necesitará ciertas librerías y componentes para poder funcionar correctamente, pero la aparición de esta aplicación da un paso más hacia el Software Libre y su instalación en Chrome OS.

Google ha confirmado que está trabajando en facilitar el dual boot a los Chromebooks, permitiendo tener Chrome OS y una distribución Gnu/Linux en el mismo dispositivo. Pero todo ello está aún en desarrollo y no podemos disfrutar de ello a no ser con herramientas de terceros que no dependen de Google ni de Chrome OS.

Lamentablemente esto solo está para el modo desarrollador, es decir, para chromebooks que tienen activado el modo dev. Por lo que habrá que esperar para tener la app de Terminal en nuestro portátil con Chorme OS. Aunque, si tenemos en cuenta los tiempos que hay entre las funciones nuevas de Google Chromium y su portabilidad hacia Google Chrome, el tiempo de espera podría ser más corto de lo esperado.

La aparición de la app de Terminal no es más que una certificación de que Chrome OS es una distribución Linux más, eso sí, una distribución que no tiene el sello GNU y que podría ser interesante que ese sello se consiguiese ¿no creéis?