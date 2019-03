Chrome OS 73 llega y ahora permite compartir archivos con Linux

Google ha lanzado Chrome OS 73. La última y más nueva versión del sistema operativo de escritorio de la compañía del famoso buscador está apareciendo en los Chromebooks, algo que está siendo gradual. La nueva versión continúa la dinámica de Chrome OS 72 en su intento por simplificar los ajustes y añade un nuevo sistema para sincronizar los servicios de Google. Pero lo más interesante es un soporte que se ha incluido y que hará que Chrome OS gane muchos enteros.

Estamos hablando del soporte para compartir archivos y carpetas con aplicaciones Linux, algo que en la nota informativa mencionan que está disponible para desarrolladores. Esto significa, por ejemplo, que podremos abrir una foto o un vídeo en un editor de Linux. Y es que Chrome OS se hizo compatible con las aplicaciones Linux en una versión anterior, gracias a un emulador que básicamente ejecuta LXDE en una máquina virtual. Pero, lógicamente, esta no es la única novedad que llega de la mano de Chrome OS 73. A continuación te mostramos las más destacadas.

Novedades más destacadas de Chrome OS 73

Soporte para compartir archivos y carpetas con apps de Linux.

Mejorada la integración nativa con Google Drive en la aplicación Archivos.

Mejor gestión de la memoria.

Controles multimedia nativos para la reproducción de vídeo.

Soporte enfocado de audio en CrOS.

Añadido soporte para reportar telemetría adicional en dispositivos Chromebook.

Alertas para notificar a los usuarios de la eliminación del Chrome Supervised Users restante.

Modo Demo: permite cambiar los ajustes de idioma e inscribirse y ajustar la función offline.

Para dispositivos administrados, el límite máximo de 20 impresoras configuradas de forma remota se aumentará para permitir varios miles de impresoras nativas para cada unidad organizativa en la consola de administración de Google .

Como hemos mencionado anteriormente, el lanzamiento está siendo gradual, por lo que si aún no lo has recibido en tu Chromebook, paciencia, llegará pronto. ¿Que ya lo has recibido? ¿Qué tal te va con Chrome OS 73?