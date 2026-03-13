Durante años, quienes utilizaban Linux en dispositivos con procesador ARM, desde una sencilla Raspberry Pi hasta estaciones de trabajo y servidores, han tenido que tirar de apaños para usar su navegador habitual. Lo normal era conformarse con Chromium, recurrir a otros navegadores o montar sistemas de emulación que consumían más recursos de la cuenta. Esa etapa tiene fecha de caducidad: Google ha confirmado la llegada de Chrome nativo para ARM64 en Linux en los próximos meses.

El movimiento cierra una brecha que llamaba bastante la atención, sobre todo en Europa, donde el uso de mini PCs ARM, placas tipo Raspberry Pi y servidores basados en esta arquitectura no deja de crecer. Mientras macOS y Windows en ARM llevaban ya tiempo con Chrome optimizado para sus chips, el escritorio Linux seguía marginado a pesar de que ARM está muy presente en entornos de desarrollo, cloud y proyectos de hardware asequible.

Qué es exactamente lo que Google va a lanzar

Google ha anunciado que publicará una versión oficial de Chrome para dispositivos Linux ARM64 en el segundo trimestre de 2026, es decir, entre abril y junio. Esta edición se suma a las que ya existen para macOS en Apple Silicon (desde 2020) y para Windows en ARM (desde 2024), completando así el soporte nativo del navegador en las principales plataformas con chips Arm.

El nuevo Chrome para Linux ARM64 llegará como binarios oficiales en formato DEB y RPM, siguiendo el mismo modelo que en x86_64. A partir de su lanzamiento, los usuarios podrán ir directamente a chrome.com/download, y la propia web detectará que se trata de un sistema Linux sobre ARM64 para ofrecer el paquete adecuado, sin necesidad de buscar versiones extrañas o compilar nada a mano.

En paralelo, Google ha adelantado que el navegador mantendrá la misma experiencia completa que en otras plataformas: soporte para extensiones, integración con Google Pay, gestión de contraseñas, sincronización con la cuenta de Google, funciones de seguridad avanzadas y todas las novedades de Chrome que se van incorporando a la rama estable en su ciclo de publicación cada dos semanas.

Por qué Chromium no era suficiente en Linux ARM

Hasta ahora, la alternativa más cercana a Chrome en esta arquitectura era Chromium compilado para ARM64, disponible en distribuciones como Debian, Ubuntu, Raspberry Pi OS o derivadas. Aunque para un uso básico puede servir, las diferencias con el Chrome oficial son relevantes, especialmente en entornos profesionales y de desarrollo.

Codecs y DRM limitados: las compilaciones de Chromium en ARM suelen llegar sin codecs propietarios como H.264 o sin el mismo nivel de soporte para Widevine, lo que complica la reproducción de vídeo con DRM y reduce la compatibilidad con algunas plataformas de streaming.

las compilaciones de Chromium en ARM suelen llegar sin codecs propietarios como H.264 o sin el mismo nivel de soporte para Widevine, lo que complica la reproducción de vídeo con DRM y reduce la compatibilidad con algunas plataformas de streaming. Sincronización recortada: en muchos casos, no se puede usar la sincronización nativa con la cuenta de Google , algo crítico para quienes quieren tener marcadores, historial, contraseñas y pestañas abiertas unificadas entre el móvil, el portátil y el sobremesa.

en muchos casos, , algo crítico para quienes quieren tener marcadores, historial, contraseñas y pestañas abiertas unificadas entre el móvil, el portátil y el sobremesa. Actualizaciones menos controladas: las nuevas versiones dependen del gestor de paquetes de cada distro o del mantenimiento comunitario, lo que introduce tiempos y políticas distintas a las de la rama estable de Chrome oficial.

las nuevas versiones dependen del gestor de paquetes de cada distro o del mantenimiento comunitario, lo que introduce tiempos y políticas distintas a las de la rama estable de Chrome oficial. Integración incompleta con servicios de Google: funciones como Google Pay, ciertas protecciones de navegación segura o integraciones de IA (como las basadas en Gemini) pueden no estar disponibles o llegar con retraso.

Por eso la llegada de un Chrome nativo y soportado directamente por Google a Linux ARM64 va mucho más allá de una simple compilación distinta: unifica la experiencia con la del resto de plataformas y la alinea con lo que muchos usuarios ya tienen en sus equipos x86.

Cómo se instalará Chrome en ARM64 Linux

Google ha explicado que la nueva versión de su navegador estará accesible a través de su página oficial de descargas, igual que sucede con el resto de arquitecturas. Cuando el usuario visite chrome.com/download desde un sistema ARM64 con Linux, el sitio ofrecerá el paquete adecuado, ya sea en DEB (Debian, Ubuntu y derivadas) o en RPM (Fedora, RHEL, openSUSE y similares).

En determinados dispositivos concretos, la instalación será todavía más directa. Google ha confirmado un acuerdo con NVIDIA para que Chrome pueda instalarse desde el gestor de paquetes de su sistema DGX OS, basado en Ubuntu y presente en estaciones de trabajo como la NVIDIA DGX Spark, orientada a cargas de inteligencia artificial. En estos equipos, el navegador se podrá añadir desde el catálogo oficial de NVIDIA, sin necesidad de descargar nada a mano.

En el caso de otros entornos habituales como Raspberry Pi 4 o Raspberry Pi 5 con sistemas de 64 bits, miniordenadores ARM, portátiles con chips Snapdragon o servidores basados en Ampere, lo esperable es que Chrome se obtenga desde la web de Google o, con el tiempo, a través de repositorios que añadan directamente la fuente oficial de Chrome como ya ocurre en x86_64.

Qué aporta frente a las soluciones actuales en ARM

Los usuarios de Linux ARM no estaban completamente desatendidos: navegadores como Firefox o el propio Chromium llevan tiempo disponibles para esta arquitectura. Sin embargo, Chrome oficial añade un conjunto de funciones que hasta ahora no se podían aprovechar al completo en estos dispositivos.

Sincronización completa con la cuenta de Google: marcadores, contraseñas, historial, pestañas y preferencias se replican entre el escritorio Linux ARM, el móvil Android, un portátil Windows o un Mac, sin recurrir a trucos intermedios.

marcadores, contraseñas, historial, pestañas y preferencias se replican entre el escritorio Linux ARM, el móvil Android, un portátil Windows o un Mac, sin recurrir a trucos intermedios. Extensiones y ecosistema Chrome Web Store: posibilidad de usar el mismo conjunto de extensiones que en otras plataformas, incluyendo bloqueadores de contenido, herramientas de productividad y utilidades corporativas.

posibilidad de usar el mismo conjunto de extensiones que en otras plataformas, incluyendo bloqueadores de contenido, herramientas de productividad y utilidades corporativas. DRM y servicios de vídeo: con el soporte habitual de Chrome, las plataformas de streaming con requisitos de DRM estrictos deberían funcionar de forma similar a como lo hacen en x86, evitando configuraciones manuales complicadas.

con el soporte habitual de Chrome, las plataformas de streaming con requisitos de DRM estrictos deberían funcionar de forma similar a como lo hacen en x86, evitando configuraciones manuales complicadas. Mejoras de rendimiento y estabilidad: al tratarse de binarios compilados específicamente para ARM64, el navegador podrá sacar partido de las instrucciones modernas de la arquitectura, con tiempos de carga menores y menos consumo energético en portátiles.

En dispositivos modestos como algunas placas de desarrollo o mini PCs, la diferencia entre ejecutar un navegador adaptado a la arquitectura y depender de emulación o builds no oficiales puede notarse bastante, sobre todo cuando se abren muchas pestañas o se usan aplicaciones web pesadas.

Chrome ARM64 en proyectos con Raspberry Pi y mini PCs

El lanzamiento de Chrome oficial para Linux ARM64 supone un cambio notable para usuarios domésticos y makers que trabajan con Raspberry Pi y otros miniordenadores ARM. Hasta ahora, la opción real pasaba por Chromium o Firefox, que funcionan razonablemente bien, pero no replican al cien por cien la experiencia de Chrome en escritorio.

Con la nueva versión, dispositivos como una Raspberry Pi 4 o Raspberry Pi 5 con sistema operativo de 64 bits podrán ejecutar el navegador de Google con todas sus funciones, siempre que el sistema cumpla los requisitos de ARM64. Esto abre la puerta a usar estas placas como pequeños escritorios completos, kioscos web, terminales de acceso o estaciones ligeras en aulas y oficinas, con la ventaja de tener el mismo entorno de navegación que en otros equipos.

Donde es relativamente frecuente ver Raspberry Pi en proyectos educativos, laboratorios universitarios y pequeñas empresas, disponer de Chrome con sincronización, extensiones y soporte de vídeo al nivel de otras plataformas puede hacer más viable usar estos dispositivos como puestos de trabajo básicos o como terminales especializados.

Relación con la apuesta general por ARM en el ecosistema

Aunque el anuncio se centra en Linux ARM64, encaja con una estrategia más amplia de expansión de la arquitectura ARM en todo el mercado de PC y servidores. Fabricantes como Qualcomm, NVIDIA o MediaTek están invirtiendo fuerte para competir con el duopolio Intel/AMD, y necesitan que el software clave, como los navegadores, esté a la altura en todas las plataformas.

Google, por su parte, ya tenía Chrome adaptado a macOS con chips propios de Apple y a Windows en ARM. Con Linux ARM64 cubierto, la compañía cierra un hueco que resultaba difícil de justificar, especialmente teniendo en cuenta que Chromebooks con procesadores ARM existen desde hace años y que ChromeOS se basa en gran medida en tecnologías de Linux.

El soporte para estaciones de trabajo como la NVIDIA DGX Spark, que integra arquitectura Grace Blackwell en un formato muy compacto orientado a IA, deja claro que el movimiento no se limita a dispositivos sencillos: ARM está entrando también en el terreno de la computación de alto rendimiento, y contar con Chrome como navegador estándar es casi una obligación en este tipo de máquinas.

Qué supone para el usuario de a pie

Para quien ya utilice Chrome en su día a día, el cambio será tan sencillo como instalarlo en su equipo Linux ARM64, iniciar sesión y dejar que todo se sincronice. La idea es que el navegador funcione igual que en un portátil x86 con Windows o un sobremesa con macOS, con la única diferencia de que en el interior hay un chip ARM y un sistema Linux.

En hogares y pequeñas empresas que están probando portátiles ARM con Linux o que montan mini PCs ARM como equipos de oficina, el hecho de poder contar con el navegador más extendido a nivel mundial reduce una de las fricciones habituales a la hora de abandonar plataformas tradicionales. Quien prefiera seguir usando Firefox, Chromium u otras alternativas podrá hacerlo, pero al menos la decisión será una elección real, no una consecuencia de que no exista Chrome oficial.

Con este lanzamiento, Google completa su presencia nativa de Chrome en el ecosistema ARM de escritorio y servidores, y la comunidad Linux gana una pieza importante para impulsar aún más esta arquitectura en puestos de trabajo, educación, cloud y proyectos de hardware alternativo. Que haya tardado tanto en llegar puede sorprender, pero su disponibilidad establece un nuevo punto de partida para quienes quieran apostar por ARM sin renunciar a un navegador plenamente compatible con la mayoría de servicios web.