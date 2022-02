Hace cuatro semanas, Google lanzó una nueva actualización «mayor» de su navegador web. Si os habéis fijado, he usado comillas para referirme al tipo de actualización, y lo he hecho porque últimamente parece que no añaden nada realmente digno de mención. En parte, es algo normal: cuando tienes un software que funciona, y no te llamas Vivaldi y tienes la política de añadir todo tipo de funciones que también hay que pulir, lo que se va entregando son versiones para mejorar lo existente. Eso es más o menos lo que volvieron a hacer ayer con el lanzamiento de Chrome 98.

Entre las novedades más destacadas tenemos una que, al no usarlo a fondo en los últimos 10 años, me sorprende leer: se ha añadido la posibilidad de hacer capturas de páginas web completas. Otros de los cambios se han introducido para los desarrolladores, lo que siempre digo que mejorará la experiencia de usuario en el futuro.

Novedades más destacadas de Chrome 98

COLRv1 soporta fuentes vectoriales con gradientes de color. Esto está diseñado pensando en poder mostrar emojis más pequeños y con mejor calidad. Las fuentes COLRv1 se comprimen bien, están basadas en vectores y funcionan bien con gradientes. Los equipos de Google Chrome y Google Fonts consideran la especificación COLRv1 como el formato sucesor de la fuente emoji Google Noto. El tamaño de la fuente emoji es aproximadamente el 20% del tamaño anterior, pero también tiene una mayor fidelidad de representación.

Posibilidad de hacer capturas de pantalla de páginas web completas integrada en el navegador.

Nueva consulta de medios CSS para detectar las capacidades de visualización HDR (High Dynamic Range) de un dispositivo. La nueva consulta es «dynamic-range».

Se ha mejorado el manejo de windows.open() con un nuevo argumento para controlar si el comportamiento deseado es abrir una nueva ventana emergente o una nueva pestaña/ventana.

Promesa de soporte para blobs en el objeto ClipboardItem.

Varios otros cambios para desarrolladores.

Chrome 98 fue lanzado ayer martes día 1 de febrero, por lo que ya se puede descargar desde la página web oficial y las distribuciones Linux que añaden automáticamente el repositorio tras la primera instalación ya tendrán la nueva versión esperando como actualización. Los usuarios de Arch Linux y derivados lo pueden encontrar en AUR.