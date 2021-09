Como usuario de Vivaldi, cada vez que leo que han actualizado un navegador web me sabe a poco. En su últimas «snapshot», el navegador del ex-CEO de Opera puede traducir selecciones de texto sin abandonar la ventana, mientras que Firefox está probando un traductor que sólo traduce al inglés. Hace unas horas, Google ha lanzado Chrome 93, y en la lista de novedades no hay nada comparable a las notas, la pantalla dividida nativa y, bueno, que a mí me sabe a poco.

Lo más llamativo de Chrome 93 es que ahora es compatible con la API WebOTP entre dispositivos, lo que, si se está conectado a una misma cuenta de Google, se pueden gestionar los códigos de un uso enviados al dispositivo móvil. Otras de las novedades se han diseñado para desarrolladores, por lo que siendo optimistas podemos pensar que lo bueno llegará con el paso del tiempo.

Novedades más destacadas de Chrome 93

Soporte para la API WebOTP entre dispositivos.

Nueva API Multi-Screen Window Placement, con la que se facilita la gestión de varias pantallas y se puede usar para presentaciones donde una pantalla podría mostrar una presentación mientras otra mostraría notas, entre otras cosas.

Nueva opción de superposición de controles de ventana para las aplicaciones web de escritorio instaladas, en la que el área del cliente cubre toda la ventana, incluida la barra de título y los botones de control de la ventana, que el desarrollador de la aplicación web se encarga de conectar.

Eliminado el soporte para 3DES de TLS.

Propiedad para resaltar colores CSS

Soporte para módulos de scripts CSS.

Más detalles en este enlace.

Chrome 93 ya está disponible desde su página web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux podemos descargar paquetes DEB y RPM que añadirán el repositorio oficial a la distribución Linux. Los usuarios de Arch Linux lo tenemos disponible en AUR.