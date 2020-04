El pasado febrero, Google lanzó la v80 de su navegador. En aquel momento, el mundo aún no había tomado medidas para protegerse del COVID-19 y aquella entrega llegó con el número de cambios habituales. Ayer, la compañía famosa por el buscador más importante lanzó Chrome 81, una versión cuya lista de novedades no seduce demasiado. Todo parece indicar que la culpable es la pandemia, que ha llegado a afectar tanto a los desarrolladores de Google que han decidido saltarse una versión mayor.

El número de esta versión es el 81.0.4044.92 e incluye cambios como el soporte para la API Web NFC, lo que se traducirá en que las web apps podrán usar el NFC integrado. Dicho de otra manera, si nuestro ordenador incluye un chip NFC, las web apps compatibles que ejecutemos en Chrome 81 o posterior tendrán acceso a él para, entre otras cosas, transferir archivos y datos. Por otra parte, Google ha incluido 32 parches de seguridad.

Google dará el salto de Chrome 81 a Chrome 83

A Mozilla parece no haberle afectado la tan mencionada crisis del COVID-19. Ayer lanzaron Firefox 75 y el mes que viene lanzarán Firefox 76, pero no le ha ido igual a Google. Si tenemos en cuenta que suelen lanzar una nueva versión cada 8 semanas, Chrome 82 debería llegar a principios de junio, pero dicho lanzamiento no tendrá lugar y pasarán directamente a Chrome 83. También se modificará un poco el calendario, puesto que este aterrizaje tendrá lugar a mediados de mayo, un par de semanas antes de lo que debería llegar Chrome 82.

Chrome 81 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde la página web oficial, a la que podéis acceder desde este enlace. En el caso de los usuarios existentes, al instalar el navegador por primera vez también nos añade el repositorio oficial, por lo que actualizar es tan sencillo como abrir el centro de software o app de actualizaciones e instalar los nuevos paquetes que ya nos estarán esperando.